Kanadas radikales Sterbehilfegesetz - Wenn der Tod zur Alternative für ein schlechtes Leben wird

In Kanada können sich Menschen für Suizidhilfe entscheiden, wenn ein Leiden als „unerträglich“ empfunden wird. Was einst als ethischer Grenzfall galt, stellt die Grundfragen unserer Vorstellungen von Autonomie, Würde und Fürsorge neu. Gestritten wird nun auch in den USA.