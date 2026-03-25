- Ein überflüssiges, vielleicht sogar schädliches Bekenntnis
Der Bundespräsident bezeichnet den Krieg gegen den Iran als völkerrechtswidrig. Dadurch bricht er mit grundlegenden Regeln der Außenpolitik, stößt die USA vor den Kopf – und gefährdet damit Deutschlands strategische Interessen. Nicht der erste undiplomatische Fehltritt Steinmeiers.
Diplomatie ist bekanntlich die Kunst, durch Verhandlungen hinter den Kulissen Lösungen für schwierige bilaterale oder internationale Probleme zu finden. Zu den Kernelementen der Diplomatie gehört, dass man nicht alles, was man denkt, dem Gegenüber sagt und schon gar nicht an die Öffentlichkeit trägt. Nun hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, immerhin mehr als sieben Jahre lang deutscher Chefdiplomat, gegen diese Regel, die die politische Vernunft gebietet, massiv verstoßen.
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