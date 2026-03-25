Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier bei der Jubiläumsveranstaltung „75 Jahre Wiedergründung des Auswärtigen Amtes“ / picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Steinmeiers Kritik am Iran-Krieg Ein überflüssiges, vielleicht sogar schädliches Bekenntnis

Der Bundespräsident bezeichnet den Krieg gegen den Iran als völkerrechtswidrig. Dadurch bricht er mit grundlegenden Regeln der Außenpolitik, stößt die USA vor den Kopf – und gefährdet damit Deutschlands strategische Interessen. Nicht der erste undiplomatische Fehltritt Steinmeiers.

VON THOMAS URBAN am 25. März 2026 5 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

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Diplomatie ist bekanntlich die Kunst, durch Verhandlungen hinter den Kulissen Lösungen für schwierige bilaterale oder internationale Probleme zu finden. Zu den Kernelementen der Diplomatie gehört, dass man nicht alles, was man denkt, dem Gegenüber sagt und schon gar nicht an die Öffentlichkeit trägt. Nun hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, immerhin mehr als sieben Jahre lang deutscher Chefdiplomat, gegen diese Regel, die die politische Vernunft gebietet, massiv verstoßen.

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IngoFrank | Mi., 25. März 2026 - 14:11

an, Äußerungen zu aktuellen konkreten politische Themen zu machen. Er überschätz sich und sein Amt nicht zum ersten Mal.
Nach meiner Auffassung, einer der schlechteste Bundespräsident neben Gauck der auch außer „Freiheit“ nichts bleibendes von sich gab.
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 25. März 2026 - 14:33

Ich habe den kurzen Ausschnitt gesehen, der im Artikel wiedergegeben wird.
Ich sah ein Ringen mit sich selbst und kommentierte, sie werden ihn in der Luft zerreißen.
Erfreulicher Weise klingen Sie ausreichend moderat, Herr Urban.
Nach meinem Geschmack ist Polen viel zu nah an den USA, um noch ausreichend ihre "nationale Souveränität" schützen zu können.
Ich sah Steinmeiers Bemerkung als Anschluss an die Meinung des Bundeskanzlers.
Gott sei Dank lebt Gerd Schröder noch, der den USA die unbedingte Gefolgschaft im Irakkrieg verweigerte und sie im Falle des Terrorangriffs auf die USA m.E. gar nicht hätte aussprechen dürfen.
Wenn Bush jun. einmal der Ansicht gewesen wäre, dass men and fish could exist peacefully together, dann sollten die Amis das auch mit den Mitbewohnern unseres Planeten versuchen, die nicht ihrer Meinung sind.
Mir ging es nach Steinmeiers Bemerkung jedenfalls besser und ja, ich bin mir auch bewußt, dass Steinmeier für die gesamte Bundesrepublik Deutschland sprechen muss.

Stefan | Mi., 25. März 2026 - 15:21

Zitat:
"Dass Steinmeier Lob aus Teheran und der AfD bekommt, sollte ihm zu denken geben"
Nun, sobald der menschliche Verstand eine Meinung angenommen hat (sei es, weil sie ihm gefällt oder weil sie allgemein akzeptiert ist), zieht er alles andere heran, um sie zu bestätigen und zu unterstützen. Selbst wenn es mehr und stärkere Gegenbeispiele gibt, übersieht er sie oder behandelt sie als unbedeutend oder schiebt sie mit feinen Unterscheidungen beiseite.
Sein Weltbild ist eben nicht rational sondern schwappt meiner Meinung nach hin und her.
Es muß eben stets in sein Konzept passen, sich weiterhin selbstgefällig zu Themen zu äußern die ihm nicht anstehen.
Das gleiche BlaBla wie von Klingbeil und Merz.
Staatsmannisch ist da meiner Ansicht nach gar nichts.
Roberto Blanco mäßig halt:
"Heute so, morgen so, einmal traurig, einmal froh"
Frank-Walter Steinmeier hat 2019 dem iranischen Präsidenten zum 40. Jahrestag der Revolution gratuliert.
Auch im Namen seiner Landsleute.
Das spricht Bände.

Achim Koester | Mi., 25. März 2026 - 15:24

um Steinmeiers Äußerungen auch nur im Ansatz gut zu finden. Geht es den Politikern nur darum, größtmöglichen Schaden anzurichten? Sieger ist, wer den größten Scherbenhaufen hinterlässt. So wie ich müssen sich die Franzosen 1789 gefühlt haben.

Stefan | Mi., 25. März 2026 - 15:26

„Besser den Mund geschlossen halten und für einen Narren gehalten werden, als ihn öffnen und alle Zweifel beseitigen.“
Mark Twain
Die beste Diplomatie wäre in Steinmeier's Fall tatsächlich das Schweigen.

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