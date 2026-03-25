Steinmeiers Kritik am Iran-Krieg - Ein überflüssiges, vielleicht sogar schädliches Bekenntnis

Der Bundespräsident bezeichnet den Krieg gegen den Iran als völkerrechtswidrig. Dadurch bricht er mit grundlegenden Regeln der Außenpolitik, stößt die USA vor den Kopf – und gefährdet damit Deutschlands strategische Interessen. Nicht der erste undiplomatische Fehltritt Steinmeiers.