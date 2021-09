So erreichen Sie Guido Steinberg:

Dr. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin u.a. zum politischen Islam und zum Terrorismus.

Am 25. Juli rief der tunesische Präsident Kais Saied den Ausnahmezustand aus. Er löste das Parlament auf, entließ den Ministerpräsidenten, ernannte sich selbst zum Chef­ankläger und kündigte an, korrupte Politiker und Geschäftsleute strafrechtlich zu verfolgen. Saied wählte einen günstigen Augenblick für seinen Staatsstreich, denn Tunis war am gleichen Tag Schauplatz von Massendemonstrationen.

Die Menschen demonstrierten gegen die Politik der Regierung, die sie für die grassierende Korruption, die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und die rasante Inflation verantwortlich machten. Die seit Jahren schwelende Wirtschaftskrise wurde zuletzt durch die Corona-Pandemie verschärft, die den für Tunesien so wichtigen Tourismus fast zum Erliegen gebracht hat. Das schwache Gesundheitssystem hat außerdem große Probleme, die stark gestiegenen Infektionen und eine besonders hohe Sterberate in den Griff zu bekommen.