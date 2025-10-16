Donald Trump
Donald Trump während der Übergabe eines Football-Trikots der New England Patriots / picture alliance / newscom | KEVIN DIETSCH

Sportfan Trump Ein Präsident als Cheerleader

Donald Trump inszeniert sich seit Jahren als glühender Sportfan. Seine Begeisterung für Football, Golf und Baseball ist allerdings mehr als bloße Leidenschaft. Sie ist auch politisches Kalkül. Trumps Nähe zur Sportwelt folgt dabei deutlich einem konkreten Prinzip.

VON LISA DAVIDSON am 27. Oktober 2025 7 min

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA. 

So erreichen Sie Lisa Davidson:

Zur Artikelübersicht

Wer Donald Trump in den sozialen Medien folgt, stößt nicht nur auf politische Botschaften, sondern auch auf eine Flut von Kommentaren mit sportlichem Kontext. Da reiht sich Lob für Football-Stars an Analysen von Baseball-Spielen, gefolgt von UFC-Insights und Golf-Highlights in Endlosschleife. 

Schon lange bevor er die politische Bühne betrat, war Trump leidenschaftlicher Sportfan, doch heute ist seine Begeisterung neben Hobby auch Kalkül. Trump nutzt Sportereignisse, ob im Stadion oder online, als Bühne, Marketinginstrument und politisches Statement zugleich. Seine Auftritte auf Tribünen und Golfplätzen dienen weniger der Unterhaltung als der Message, dass Stärke siegt, und dass er selbst dabei stets im Zentrum des Spiels steht. Sport ist für ihn Symbol, Strategie und Spiegel seiner politischen Identität.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 27. Oktober 2025 - 14:00

Eine gelungene Beschreibung des amerikanischen Selbstverständnisses - besten Dank.
Und bei den Evangelikalen setzt er auf Prädestination. Eine Mischung, in Europa (bisher) undenkbar.

Heidemarie Heim | Mo., 27. Oktober 2025 - 14:15

Das Trump auch solche ritualisierten Wettkämpfe und Spektakel politisch nutzt um die Massen zu bewegen oder eine besondere Form von Patriotismus, welcher parteiübergreifend in den USA außer Krieg zu führen immer noch besser funktioniert um Bürger-Zusammenhalt zu schaffen, kann man ihm doch nicht wirklich vorwerfen. Denn die Amerikaner haben im Gegensatz zu uns mit Patriotismus, ihrer Identität als Siegermacht, mit Leaderchip, Militär, dem Recht auf Eigenverteidigung/Waffenbesitz trotz aller schrecklichen Negativbeispiele und Zurschaustellung von Stärke, Härte und Überlegenheit jeglicher Art wenig bis keine Probleme. Und was mir bezüglich des Sports außer Durchhaltevermögen, Disziplin und Leistungswillen zu kurz kommt, ist der Begriff der Fairness im Kampf um die Plätze, die den Sport und die Auseinandersetzung mit dem Gegner auch außerhalb der Arenen auszeichnet. Oder wie im Fall von Doping o. unklarer Geschlechtlichkeit im weiblichen Leistungssport auch missbraucht werden kann. MfG

Ernst-Günther Konrad | Mo., 27. Oktober 2025 - 15:08

Warum soll er Freude und persönliche Verbundenheit zum Sport natürlich nicht auch damit verbinden, auf diese Weise Wähler zu generieren oder bei der Stange zu halten. Das machen Politiker überall auf der Welt. Das einzige wovor ihn seine Berater bewahren müssen, sind Begegnungen mit veruteilten pädophilen Straftätern und dann auch noch Posts und Bilder mit solchen Verbrechern. Wie komme ich darauf? Nun, in Deutschland haben sich auch Politiker und Promis mit einen Dragqueen ablichten lassen, mit ihm geprahlt und sogar eine warnende AFD-Politikerin aus Niedersachsen mit Hilfe von Böhmermann im ÖRR niedergemacht und solche Straftaten verspottet. Und jetzt? Stellt sich heraus, die Warnungen waren berechtigt, die *Dragqueen* als pädophiler verurteilt und mit Unterstützung von OB Wegener in Berlin sogar in Kitas Bücher mit sexualisierten Inhalten *pädagogisch* bearbeiteten durfte. Ich denke mal, dass wird Trump hoffentlich nicht passieren. Denn wir wissen ja was er von *queeren* denkt.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.