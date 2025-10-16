- Ein Präsident als Cheerleader
Donald Trump inszeniert sich seit Jahren als glühender Sportfan. Seine Begeisterung für Football, Golf und Baseball ist allerdings mehr als bloße Leidenschaft. Sie ist auch politisches Kalkül. Trumps Nähe zur Sportwelt folgt dabei deutlich einem konkreten Prinzip.
Wer Donald Trump in den sozialen Medien folgt, stößt nicht nur auf politische Botschaften, sondern auch auf eine Flut von Kommentaren mit sportlichem Kontext. Da reiht sich Lob für Football-Stars an Analysen von Baseball-Spielen, gefolgt von UFC-Insights und Golf-Highlights in Endlosschleife.
Schon lange bevor er die politische Bühne betrat, war Trump leidenschaftlicher Sportfan, doch heute ist seine Begeisterung neben Hobby auch Kalkül. Trump nutzt Sportereignisse, ob im Stadion oder online, als Bühne, Marketinginstrument und politisches Statement zugleich. Seine Auftritte auf Tribünen und Golfplätzen dienen weniger der Unterhaltung als der Message, dass Stärke siegt, und dass er selbst dabei stets im Zentrum des Spiels steht. Sport ist für ihn Symbol, Strategie und Spiegel seiner politischen Identität.
