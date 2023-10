Gemeint sind Typen wie Herschel Walker, ein Ex-NFL-Spieler, der durch bizarre Aussagen und Lügen zu seiner Biografie auffiel. Oder Memet Oz, ein TV-Arzt, der auf die Wähler so fremd und abgehoben wirkte, dass er den Wahlkampf in Pennsylvania gegen seinen demokratischen Herausforderer John Fetterman verlor. Ein Senatssitz, der seit 1962 eigentlich von einem Republikaner geholt wurde, ging an einen Kandidaten, der aufgrund eines Schlaganfalls nicht mehr imstande war, sinnvolle Sätze zu formulieren.