„Flexibilität“ mahnt die spanische Vizeregierungschefin und Ministerin für den Ökologischen Umbau, Teresa Ribera, an, wenn es um das Zurückschrauben des Gasverbrauchs in der Europäischen Union geht. Von pauschalen Einsparungen von 15 Prozent, wie das die EU-Kommission vorsieht, will sie nichts wissen – genauso wenig wie übrigens zwei weitere Länder im Süden der Union: Griechenland und Portugal. Jedes Land habe seine spezifische Energiesituation, mahnen sie an. Nicht sparen, weil es die großen Verbraucher verbockt haben, so könnte diese Forderung kurz und bündig umschrieben werden.

„Jedes Land ist verschieden“, sagt Ribera. „Wir sind solidarisch und werden dies auch weiterhin sein“, verspricht sie und zeigt sich gewillt, auf einen europäischen Kompromiss hinzuarbeiten. Sie verspricht einen Weiterverkauf eines Teiles des Gases, das in Spanien ankommt. „Tatsächlich wurden im letzten Monat 20 Prozent des von uns importierten Gases direkt oder indirekt in andere EU-Mitgliedstaaten exportiert“, erklärt Ribera. Spanien soll zum Energiehub für ganz Europa werden. Statt zu sparen, will Madrid die besonders gute Infrastruktur, die Spanien hat, in den Dienst der anderen stellen.