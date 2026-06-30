Belkys Barreto lag 86 Stunden unter den Trümmern ihres kollabierten achtstöckigen Gebäudes in der Kleinstadt Caraballeda begraben, dreieinhalb Tage lang. Es war ein Riesenglück, dass man sie noch lebend bergen konnte. Zuvor hatte man das zerstörte Bauwerk schon mit einem „C“ markiert – dem Zeichen, dass Überlebende ausgeschlossen seien. Doch ihre Angehörigen ließen nicht locker, und salvadorianische Rettungskräfte kämpften weiter. Nach elf Stunden Arbeit wurde die 60-jährige Frau aus den Trümmern geborgen und per Hubschrauber in eine Privatklinik in Caracas gebracht. Das salvadorianische Team übernahm angesichts der leeren Kassen der öffentlichen Krankenhäuser die Behandlungskosten.