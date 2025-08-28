Reza Pahlavi im Portrait - Kronprinz ohne Land

Er ist der älteste Sohn des letzten Schahs und möchte den Iran in eine Zukunft ohne religiöse Herrscher führen. Unklar ist, ob die Bevölkerung Reza Pahlavi folgen will. Aus den USA agierend, ist er dem Mullah-Regime ein Dorn im Auge.