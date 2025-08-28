- Kronprinz ohne Land
Er ist der älteste Sohn des letzten Schahs und möchte den Iran in eine Zukunft ohne religiöse Herrscher führen. Unklar ist, ob die Bevölkerung Reza Pahlavi folgen will. Aus den USA agierend, ist er dem Mullah-Regime ein Dorn im Auge.
Paris, 23. Juni. Reza Pahlavi steht vor den Kameras, die Hände fest auf ein schmales Pult gelegt. Hinter ihm wehen zwei Flaggen der alten persischen Monarchie – Sonne, Löwe und Schwert auf grün-weiß-rotem Grund. Erst am Vortag hatten amerikanische Bomber iranische Atomanlagen attackiert; nun spricht der älteste Sohn des letzten Schahs zur Presse. „Das ist unser Berliner-Mauer-Moment“, sagt Pahlavi ohne einen Hauch von Zögern. Er sieht das Ende der Islamischen Republik zum Greifen nah – und die existenzielle Krise des Regimes als seine Chance.
Der Auftritt in Paris ist typisch für ihn. Seit der „Frauen, Freiheit, Leben“-Bewegung sucht der 64-Jährige gezielt die mediale Bühne, inszeniert sich als Staatsmann, der zum Sturz des Mullah-Regimes aufruft – ein Staatsmann jedoch ohne Land. Nachdem seine Familie 1979 vor Ajatollah Khomeini geflohen war, lebt der Kronprinz im Exil, gefangen zwischen der Last einer gestürzten Monarchie und einer Heimat, die er seit Jahrzehnten nicht betreten hat.
