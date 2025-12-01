Ursula von der Leyen
Betrachtet den informierten Bürger als Bedrohung: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen / picture alliance/dpa | Helena Dolderer

Social Media erst ab 16? Die EU auf dem bürokratisch-repressiven Irrweg

Vom Digital Services Act bis zur Chat-Kontrolle: Die EU sieht die Freiheit des Internets als Bedrohung, nicht als Chance. Jetzt fordert sie auch noch ein Mindestalter von 16 Jahren für den Zugang zu Social Media. Das ist ein tiefer Eingriff in Meinungsfreiheit und Elternrecht.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 2. Dezember 2025 7 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

So erreichen Sie Volker Boehme-Neßler:

Zur Artikelübersicht

Internet und Social Media lassen sich aus dem Leben von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegdenken. Kein Wunder: Social Media sind verführerisch. Sie eröffnen Zugänge zu ganz anderen, fremden und aufregenden Welten. Und sie schaffen ungeahnte Kommunikationsmöglichkeiten. Gleichzeitig sind sie aber – so ist die Welt, auch die digitale – nicht ungefährlich. Kinder werden mit Inhalten konfrontiert, die ihnen schaden können – physisch und psychisch. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Dirk Bangert | Di., 2. Dezember 2025 - 07:35

Es spricht viel dafür, dass der Umgang mit dem Smartphone zu einer stoffungebundenen Sucht führen kann. Mal eben schnell ein Stündchen TicToc-Videos anreißen, um sich zu beruhigen, die Glücksgefühle spüren, wenn ein Insta-Post positiv aufgenommen wurde, Porno-Bildchen mit sexueller Erfahrung gleichsetzen, sich in einer künstlichen Welt der Reichen, Schlanken und Schönen verlieren, in Kontakt sein mit anderen Jugendlichen mit gleichen Interessen, ok...manchmal ist auch ein Pädophiler dabei, der sein "Glück" versucht... also ich finde Jugendschutz wichtig. Und ich glaube wir alle unterschätzen die Gefahren ständig "online" zu sein, nicht nur für Kinder und Jugendliche. Es ist nicht alles schlecht, nur weil es von der EU-Kommission kommt.

Thomas Veit | Di., 2. Dezember 2025 - 07:39

sicher. George Orwell hat sich nur etwas im Datum vertan... ..., und 'das optimale Werkzeug' dazu natürlich noch nicht gekannt, seinerzeit: die volldigitalisierte Gesellschaft.

E. Mielke wäre wohl neidisch ob dieser tollen Möglichkeiten... 🤔

Lisa W. | Di., 2. Dezember 2025 - 08:02

Vulnerabel würde ich das nicht nennen wollen. Paranoia und repressiver Irrsinn trifft es schon eher. VdL hockt da in Brüssel in einem hochgesicherten Tower und führt sich auf, als sei sie die Königin des Kontinents - mit ihrem Hofstaat, den sie sich geschaffen hat. Die von niemandem gewünschte und gewählte Herrscherin gehört entmachtet, und zwar rasch, bevor sie Europa endgültig zerstört hat.

Rainer Mrochen | Di., 2. Dezember 2025 - 08:08

"Die Freiheiten des Internets werden als Problem gesehen – und als Gefahr, die bekämpft werden muss. Das ist kein freiheitlich demokratischer Ansatz, sondern eine zutiefst autoritäre und illiberale Sicht. Ein Zufall ist das nicht."
Stimmt, daß ist kein Zufall, daß ist abkupfern, der so oft gescholtenen, totalitären Systeme.
Darüber hinaus, geht es ja wohl um die Rückgewinnung einer vertikalen Informationspyramide, die im wesentlichen, dem heutigen, sogenannten -Mainstream- entspricht. Letztlich ist es so, daß digitale Möglichkeiten einen ganz erheblichen Horizont an Informationsbeschaffung ermöglicht haben. Das ist den Regierenden schon lange ein Dorn im Auge. Eine aufgeklärte Bürgergesellschaft wird daher als Bedrohung empfunden. (J.D.Vance). Haben sie es dann mit Entschieden zu tun, die ein eher fragwürdiges Verständnis von Demokratie haben, dann erdrückt die Restriktion die Freiheit. Europa wird hier bereits als Bundesstaat gedacht. Nein, ein Staatenbund souveräner Einzelglieder.

Smilla Heller | Di., 2. Dezember 2025 - 08:19

Kinder sind unsere Zukunft. Mit dem, was Bildschirme, Social Media und Computerspiele mit den Hirnen und Seelen junger kleiner Menschen jedoch nachweislich anstellen, wird man zukünftig keine gesunde Gesellschaft mit freiheitlicher Demokratie mehr sicherstellen können. Im Grunde läuft seit Jahren das größte Experiment der Menschheit - mit ungewissem Ausgang. Auf die Vernunft der Eltern kann man leider nicht zählen. Die Altersbeschränkung für Social Media ist die logische Konsequenz aus bereits eindeutig vorliegenden wissenschaftliches Erkenntnissen. Sie ist ein richtiges und wichtiges Signal!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.