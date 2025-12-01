- Die EU auf dem bürokratisch-repressiven Irrweg
Vom Digital Services Act bis zur Chat-Kontrolle: Die EU sieht die Freiheit des Internets als Bedrohung, nicht als Chance. Jetzt fordert sie auch noch ein Mindestalter von 16 Jahren für den Zugang zu Social Media. Das ist ein tiefer Eingriff in Meinungsfreiheit und Elternrecht.
Internet und Social Media lassen sich aus dem Leben von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegdenken. Kein Wunder: Social Media sind verführerisch. Sie eröffnen Zugänge zu ganz anderen, fremden und aufregenden Welten. Und sie schaffen ungeahnte Kommunikationsmöglichkeiten. Gleichzeitig sind sie aber – so ist die Welt, auch die digitale – nicht ungefährlich. Kinder werden mit Inhalten konfrontiert, die ihnen schaden können – physisch und psychisch.
