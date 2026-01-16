Die Grundlagen des iranischen Regimes erodieren und werden dies wahrscheinlich noch lange Zeit tun. Um diesen Prozess zu beschleunigen und das Ergebnis zu beeinflussen, erwägt die Trump-Regierung Berichten zufolge einen begrenzten Militärschlag gegen die Islamische Revolutionsgarde (IRGC), um die paramilitärische Truppe zu schwächen und Raum für die reguläre Armee (Artesh) und pragmatischere Elitefraktionen zu schaffen, die einen größeren Einfluss geltend machen können. Es ist jedoch äußerst schwierig, solche militärischen Maßnahmen so zu kalibrieren, dass sie zu diesem spezifischen Ergebnis führen, und es besteht ein erhebliches Risiko unbeabsichtigter Folgen.

Wahrscheinlicher ist eine längere Phase interner Auseinandersetzungen, in der rivalisierende Eliten und soziale Gruppen um die Macht ringen und konkurrierende Ziele verfolgen, während die Fähigkeit des Regimes, seine Macht im ganzen Land durchzusetzen, schwächer wird. Dies wird erhebliche geostrategische Folgen für die Nachbarregionen haben. Der Iran ist flächenmäßig der zweitgrößte Staat im Nahen Osten (nach Saudi-Arabien) und hat mit rund 93 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Bevölkerung der Region (nach Ägypten). Noch wichtiger ist, dass der Iran eine zentrale geopolitische Position an der Schnittstelle zwischen dem Nahen Osten, dem ehemaligen Sowjetraum und dem indisch-pakistanischen Subkontinent einnimmt. Folglich würde sich jede anhaltende Schwächung der zentralen Autorität in Teheran schnell entlang der westlichen, nördlichen und östlichen Grenzen des Iran auswirken.

Im Nordwesten teilt sich der Iran eine lange und strategisch wichtige Grenze mit der Türkei – eine Bruchlinie, entlang derer türkische und persische Mächte seit über einem Jahrtausend miteinander konkurrieren. Diese anhaltende Rivalität hat Ankara und Teheran zu den beiden wichtigsten regionalen Konkurrenten gemacht, die den geopolitischen Raum zwischen Mittelmeer, Schwarzem Meer, Kaspischem Meer, Arabischem Meer und Rotem Meer prägen.

Eine grenzüberschreitende Dimension

Seit der Gründung der modernen Nationalstaaten Türkei, Iran, Irak und Syrien zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat jedes dieser Länder mit der Herausforderung des kurdischen Separatismus zu kämpfen und muss sich mit dem anhaltenden Druck seiner jeweiligen kurdischen Bevölkerung und der daraus hervorgegangenen Rebellengruppen auseinandersetzen. Am akutesten ist die Bedrohung für die Türkei, wo fast 15 Millionen Kurden – fast ein Fünftel der Bevölkerung – im Südosten konzentriert sind, was angesichts der kurdischen Präsenz in den Nachbarstaaten sowohl eine innenpolitische Sicherheitsherausforderung als auch eine grenzüberschreitende Dimension darstellt.

Die US-Intervention im Irak 2003, die zur Entstehung einer autonomen kurdischen Region im Norden des Landes führte, war eine Herausforderung, die die Türkei schließlich durch Ausnutzung der Rivalität zwischen den beiden wichtigsten irakisch-kurdischen Fraktionen bewältigte. Die Türkei war noch mit der Situation im Irak beschäftigt, als der Arabische Frühling 2011 zur Entstehung einer kurdischen Selbstverwaltungsregion im Nordosten Syriens führte, die von den Vereinigten Staaten unterstützt wurde. Die Türken waren sehr besorgt über die engen Beziehungen zwischen der syrischen kurdischen Separatistenbewegung und der wichtigsten kurdischen Rebellengruppe der Türkei. Der Zusammenbruch des Assad-Regimes in Syrien vor etwas mehr als einem Jahr verschaffte Ankara jedoch mehr Spielraum für den Umgang mit den syrischen Kurden.

Da das iranische Regime Anzeichen eines inneren Zerfalls zeigt, steht die Türkei nun vor der Herausforderung, vier verschiedene iranisch-kurdische Fraktionen zu kontrollieren, die versuchen, die Instabilität der Islamischen Republik auszunutzen. Reuters berichtete am 14. Januar, dass der türkische Geheimdienst die IRGC gewarnt habe, kurdische Militante seien aus dem Irak nach Iran eingedrungen, um die landesweiten Proteste auszunutzen und die innere Instabilität zu verschärfen. Aus Sicht Ankaras hat dies zu einem fragilen Bogen zwischen drei wichtigen Nachbarn – Irak, Syrien und Iran – geführt, in dem die Instabilität über die Grenzen hinweg übergreifen könnte. Sollte Teheran die Fähigkeit verlieren, seine Autorität durchzusetzen, könnte eine zusammenhängende kurdische Zone entstehen, die sich vom Nordosten Syriens über den Norden des Irak bis in den Nordwesten des Iran erstreckt. Ankara könnte diese Instabilität jedoch auch ausnutzen und sich als dominante Regionalmacht in einem volatilen und strategisch wichtigen Teil des Nahen Ostens behaupten.

Der Irak erstreckt sich entlang des größten Teils der westlichen Grenze des Iran. Er geriet als unbeabsichtigte Folge des Vorstoßes der USA im Jahr 2003, das Regime in Bagdad zu stürzen, in den Einflussbereich des Iran. Teheran hat, vor allem durch die schiitische Mehrheit im Irak, das Schicksal seines westlichen Nachbarn kontrolliert. Eine Schwächung der Islamischen Republik bedeutet, dass die unterschiedlichen politischen Parteien und Milizen, die ihr Stellvertreter-Netzwerk bilden, beginnen werden, sich gegenseitig zu bekämpfen, was zwei wichtige Folgen haben wird. Erstens wird dies der sunnitischen Minderheit im Irak, die durch den Aufstieg eines sunnitischen Regimes im benachbarten Syrien gestärkt wird, Raum geben, die irakischen Schiiten herauszufordern. Zweitens wird dies der Regionalregierung Kurdistans im Norden aufgrund eines geschwächten Bagdad mehr Handlungsspielraum verschaffen.

Die Nordflanke des Iran

Aserbaidschan, Armenien und die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan erstrecken sich entlang der gesamten nordwestlichen Grenze des Iran westlich des Kaspischen Meeres und bilden ein Grenzgebiet von außerordentlicher strategischer Bedeutung. Fast ein Viertel der iranischen Bevölkerung gehört ethnisch zu den Aserbaidschanern, die sich auf vier Provinzen konzentrieren, wodurch diese Region sowohl demografisch bedeutend als auch politisch sensibel ist. Ein Großteil des heutigen Aserbaidschan, Armeniens, Georgiens und Teile des Nordkaukasus gehörten historisch zum vormodernen Persischen Reich, das diese Gebiete während einer Reihe von Kriegen im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert an Russland abtrat. Bemerkenswert ist, dass das Safawidenreich – das erste große persische Reich nach dem Aufstieg des Islam – im frühen 16. Jahrhundert von einer aserbaidschanisch-türkischen Dynastie gegründet wurde, was die tiefe historische Verbindung zwischen den ethnischen Aserbaidschanern und dem iranischen Staatswesen unterstreicht.

Seit Aserbaidschans Sieg über Armenien im Bergkarabach-Krieg 2020, der mit Unterstützung Ankaras errungen wurde, hat die Türkei eine strategische Lücke in dem geschaffen, was – selbst drei Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion – noch immer eine russische Einflusssphäre war. Historisch gesehen waren die Türken selbst auf dem Höhepunkt des Osmanischen Reiches nie ein wichtiger Akteur im Südkaukasus, doch nun haben sie eine Präsenz an der nordwestlichen Grenze des Iran etabliert. Für den Iran bedeuteten die Niederlage seines Verbündeten Armenien und die gleichzeitige Schwächung Moskaus infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine eine Verwundbarkeit entlang seiner Nordgrenze. Das im August 2025 von den USA vermittelte Abkommen zwischen Baku und Eriwan, einschließlich der Einrichtung der Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand, festigte Washingtons Einfluss auf der Nordflanke des Iran weiter und verstärkte die strategische Gefährdung des Landes in der Region.

Unterdessen entwickelt sich Aserbaidschan zu einer Mittelmacht, die in der Lage ist, die Entwicklungen an seiner Südgrenze zu beeinflussen. Baku ist besorgt über einen möglichen Zustrom iranischer aserbaidschanischer Flüchtlinge, sollte die Islamische Republik die Kontrolle verlieren, sieht aber auch eine Chance für die iranischen Aserbaidschaner, innerhalb eines zukünftigen iranischen Regimes deutlich mehr Einfluss zu gewinnen. Historisch gesehen hat die aserbaidschanische Minderheit im Iran eher nach Integration und Dominanz innerhalb des Staates als nach Separatismus gestrebt, was eher ein Muster elitärer Ambitionen als nationalistischer Rebellion widerspiegelt. Zusammengenommen deuten diese Dynamiken darauf hin, dass die Instabilität des Iran Raum für einen erweiterten Einfluss Aserbaidschans – und damit auch der Türkei – auf den politischen Kurs Teherans schaffen könnte.

Die Ostflanke des Iran

Um die Lage im Osten des Iran zu verstehen, muss man wissen, dass das Land eine lange Grenze zu Turkmenistan hat, die 1881 durch den Vertrag von Achal zwischen den Kadscharen und dem Russischen Reich festgelegt wurde. Auf der iranischen Seite der Grenze leben ethnische Turkmenen, eine türkische Minderheit, die im Gegensatz zu den Aserbaidschanern dem sunnitischen Islam angehört, was der Region eine besondere ethnisch-konfessionelle Dimension verleiht. Jede Unruhe hier ist für Turkmenistan, dessen Hauptstadt Aschgabat nur 24 Kilometer nördlich der Grenze liegt, von unmittelbarer Bedeutung. Dieses Gebiet, zu dem die Provinzen Golestan, Nord-Khorasan und Razavi Khorasan gehören, schließt nahtlos an die Ostflanke des Iran an und erstreckt sich entlang Afghanistans im Norden bis nach Pakistan im Süden und weiter bis zum Arabischen Meer.

Die östliche Grenze des Iran zu Afghanistan ist angesichts der Rückkehr der Taliban an die Macht im Jahr 2021 besonders sensibel geworden. Afghanistan dürfte langfristig eine Quelle der Instabilität bleiben und sunnitischen islamistischen Extremismus exportieren, den Teheran seit mehreren Jahren einzudämmen versucht. Eine weitere Schwächung des iranischen Regimes würde seine lange und durchlässige Ostgrenze ungeschützt lassen. Und obwohl die Taliban die Unruhen im Iran als Chance sehen könnten, ihren Einfluss nach Westen auszuweiten, müssen sie auch damit rechnen, dass ihre eigene Theokratie gefährdet ist, wenn die Theokratie im Iran trotz ihrer enormen Öleinnahmen bereits gescheitert ist. In diesem Szenario könnte sich die Destabilisierung in beide Richtungen ausbreiten.

Die südöstliche Grenze des Iran zu Pakistan ist unterdessen eine ständige Quelle von Sicherheitsbedenken, da sie belutschische Separatisten, islamistische Militante und transnationale Kriminelle miteinander verbindet. Die Regierung in Islamabad hat bereits mit der Bekämpfung einer eigenen belutschischen Rebellion zu kämpfen, sodass ihre Möglichkeiten, grenzüberschreitende Ausläufer einzudämmen, begrenzt sind. Der Iran hat ebenfalls mit einer Belutschen-Rebellion zu kämpfen, doch die Tatsache, dass die Rebellen sunnitische Islamisten sind, verkompliziert die internen Sicherheitsberechnungen Teherans. Die Bedrohungen werden hier durch ideologische Überschneidungen mit der deobanditischen Strömung des Islam der Taliban verstärkt, was die Nähe und Durchlässigkeit der Grenzregion zwischen Afghanistan, Pakistan und dem Iran widerspiegelt.

Die Instabilität des Regimes wird Druck auf die Peripherie des Iran ausüben. Militante Gruppen, Separatismus und schwache staatliche Kontrolle werden diese Grenzregionen gefährden, aber nicht zu einem plötzlichen Zusammenbruch der Zentralregierung führen. Sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Akteure testen die Grenzen der iranischen Autorität aus und versuchen, sich entweder von der Instabilität abzuschotten oder sie für ihre Zwecke zu nutzen. Das Ergebnis ist eine längere Phase, in der der Iran zu einem umkämpften geopolitischen Raum wird, der den Nahen Osten, den Kaukasus, Zentralasien und Südasien miteinander verbindet.

