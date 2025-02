Wenn J.D. Vance eines jener Gesichter eines neuen Autoritarismus in der westlichen Welt sein soll – wie links der Mitte und darüber hinaus rund um US-Präsident Donald Trump, seinen Vize Vance und deren Kumpels gerne geraunt wird –, dann ist das ein überaus seltsamer Autoritarismus, der sich derzeit anschicken soll, die liberale Demokratie in ihren Grundfesten zu erschüttern. Denn die Rede, die der US-Vizepräsident J.D. Vance am Freitag bei der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat, war radikalliberal und nichts Geringeres als eine laute Ode an die Meinungsfreiheit.

Seine Rede war ein flammender Appell an Europa und eine Erinnerung für die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer, nicht zu vergessen, dass sich demokratische Gesellschaften von unten nach oben konstituieren, nicht von oben nach unten. Mit der Konsequenz, so Vance, dass man Wahlen in demokratischen Systemen nicht annulliert, den Wählerwillen nicht ignoriert und Menschen nicht einschüchtert oder gar einsperrt, wenn die ihr Recht gebrauchen, die Mächtigen mal mehr, mal weniger höflich zu kritisieren (oder einen Koran zu verbrennen).