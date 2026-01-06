Zehlendorf
Schaufenster in Zehlendorf, 06.01.2026 / picture alliance/dpa | Elisa Schu

Signalwirkung von Venezuela und Zehlendorf Amerika handelt, Deutschland ist gelähmt

Das Jahr beginnt mit Selbstoffenbarungen der amerikanischen und deutschen Regierenden. Während Trump mit seinem Maduro-Coup Furcht unter Amerikas Feinden verbreitet, beweist die Berliner Politik angesichts des Terroranschlags eine beängstigende Harmlosigkeit.

VON FERDINAND KNAUSS am 7. Januar 2026 7 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Der fundamentale Gegensatz zwischen der Regierungspraxis des „new sheriff in town“, wie Vizepräsident J. D. Vance seinen Chef Trump nennt, und dem, was man hierzulande unter Regieren versteht, ist angesichts der Ereignisse in Venezuela und dem Terroranschlag in Berlin unübersehbar deutlich geworden. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Chris Groll | Mi., 7. Januar 2026 - 09:12

In Deutschland wird sich gar nichts ändern und kein Wähler wird irgendwelche Schlüsse ziehen. Zumindest in den Umfragen zeigt es sich nicht.
Und damit das ganze Desaster nicht bekannt wird, liegt ein neuer Gesetzentwurf vor, der die Meinungsfreiheit weiter einschränken wird.
"So verhält es sich auch mit der EU-Verordnung über die Transparenz politischer Werbung, die unter dem Kürzel (EU) 2024/900 geführt wird."
---Bitte berichte Sie auch einmal darüber.---
Es ist dann nämlich möglich, jeden Wahlausgang, der nicht von Brüssel oder den Nationalstaaten gewünscht ist, einfach rückgängig zu machen (siehe Rumänien). Man sagt einfach, die Wahl wäre von AUSSEN politisch beeinflußt worden.
Erich Kästners: „Was auch immer geschieht: Nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.“
Ich würde mir wünschen, die USA würden uns und ganz Westeuropa ein zweites Mal befreien. Die erste "Befreiung" ist ja wohl schief gelaufen.

Lisa Werle | Mi., 7. Januar 2026 - 10:10

Nicht Deutschland ist gelähmt – die Regierung, der Kanzler, der Vizekanzler, die Regierenden in Berlin sind absolut unfähig. Schlimmer noch: unser Land, das Volk, die Bürger dieses Landes sind ihnen offenbar scheißegal. Geld wird rausgehauen für illegale Migranten und deren ‚Bedürfnisse‘, für die Terroropfer ist kein Geld da. Darüber hinaus: das ständige Gefasel über die ‚humanitäre Energiekrise‘ in der Ukraine geht mir nur noch auf den Zeiger. Dieses Ukraine-Palaver lässt Kanzler und Vizekanzler keine Zeit und keinen Raum für Augenmerk und Kümmern um die ‚humanitäre Energiekrise, verursacht durch linksextremistischen Terror‘ im eigenen Land? Wenn dieser Typ, der sich Kanzler nennen lässt, nur am Außen interessiert ist und bleibt, dann soll er das Amt abgeben, dem er ganz offensichtlich in keiner Weise gewachsen ist. Die CDU insgesamt blamiert sich täglich mehr. Wenn der Zweck dieser CDU nur noch darauf fokussiert ist, irgendeinen Kanzler zu stellen, dann ist die Partei am Ende.

Christa Wallau | Mi., 7. Januar 2026 - 10:24

Ich befürchte allerdings, daß immer noch viel zu viele Deutsche nicht begreifen, was in unserem Lande u. in der Welt vor sich geht.
Die Gehirnwäsche der letzten beiden Jahrzehnte hat so Vielen jeglichen gesunden Menschenverstand ausgetrieben, daß von ihnen kein eigenständiges, klares Denken mehr zu erwarten ist.
Die äußeren Umstände sind für die Meisten immer noch nicht unangenehm bzw. schmerzhaft genug, um die nötigen, noch fehlenden 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung wachzurütteln. So lange sie nicht selbst hautnah von den Auswirkungen der irrsinnigen Politik seit Merkels Zeiten betroffen sind, lassen sie sich weiterhin von der Dauerpropaganda der öffentlich-rechtlichen Medien einreden, daß ihre
größte Gefährdung von einer Regierungsbeteiligung der AfD ausgehe.

Der "Kampf gegen Rechts!" u. die Klima-Hysterie dürften fortgesetzt und sogar noch verstärkt werden und damit jegliche an der Realität orientierte Politik in Deutschland für weitere verlorene Jahre unmöglich machen.

IngoFrank | Mi., 7. Januar 2026 - 10:24

Neee, sehe ich anders Deutschland ist nicht „Harmlos“, Unfähig trifft’s weit aus besser, vor allem genauer……
Es kann weder organisatorisch noch technisch sein, dass ein paar verbrannte Kabel 1/3 der „Hauptstadt“ lahmlegt und die Reperatur eine knappe Woche dauert. Gründe ? Harmlosigkeit?
Neee das ist schlicht Unfähigkeit die in verschiedenen Ebenen mehr als sichtbar ist.
Der Politik die Schuld in die Schuhe zu schieben springt m M zu kurz !
Wir Wähler haben doch diese „Unfähigen“ Jahrzehnte lang in ihre Ämter gewählt und fanden das „sexy“
Berlin ist doch lediglich ein exemplarisches Beispiel für ganz Deutschland. Ob Kommune, Landkreis, Bundesland, das ganze Land ist bankrott, kaputt gespart ? Wo sind denn die Riesensummen hin, die Deutschlands Stärken einst ausmachten ? Da hatte Merz sehr recht, wir haben kein Einnahme sondern ein Ausgabeproblem.
Wir, die Wähler, haben doch zugesehen aus dem kollektiven Freizeitpark Deutschland, wie unser Geld verschwendet wird.
MfG a d Erf. Rep

S. Kaiser | Mi., 7. Januar 2026 - 10:29

Und daran wird auch das aufgeregte Gegacker auf der hiesig politisch-medialen Bühne nichts ändern. Es ist wieder mal typisch deutsch zu meinen, man stelle iwelche Regeln auf (s. int. Völkerrecht), und paff– schon werden sich alle automatisch daran halten. Die Welt tickt so nicht. Es galt, gilt und wird auch in Zukunft das Recht des Stärkeren gelten. Der alte Westen konnte es sich aufgrund seiner technologischen und wirtschaftlichen Dominanz leisten, sich an diese Regeln zu halten, weil der Rest der Welt dem erstmal nichts entgegenzusetzen hatte. Das hat sich inzwischen geändert. Die Karten der Geopolitik werden neu gemischt. Die Nachkriegsordnung ist passé. Andere Regionen und Staaten sind aufgestiegen, und denken nicht im Traum daran, sich an die „regelbasierte Ordnung“ zu halten. Die Trump-Administration hat das verstanden, und sendet dementsprechend Signale. Das muss niemand gutheissen, aber wenn man das nicht versteht, hat man vom vornherein verloren. Gespielt wird jetzt woanders.

Urban Will | Mi., 7. Januar 2026 - 10:39

prägter umgesetzt auf dem Narrenschiff, dann in Kraft treten, wird sich zwar kein Delta-Force-Kämpfer über dem Kanzleramt abseilen, denke ich, aber dieses Land wird immer mehr als das angesehen, was es ist und zu was es sich seit Merkel entwickelt hat: in ein in großen Teilen failed state, ein shithole, das sich selbst wirtschaftlich zugrunde richtet, bzw. es sich von der EU vorschreiben lässt, dass Millionen kulturfremder Migranten ins Land winkte und sich dauer-alimentiert, das linke Chaoten mit Steuergeld zuwirft. Die Terroristen von Berlin, sie haben Sympathien in der Politik und zwar bei allen Altparteien, da auch die gotteserbärmlich verkommene CDU sich den Linken unterwarf.
Ich bin mir sicher: Trump und seine Administration werden dann erst wieder mit Interesse und Hoffnung auf unser Land schauen, wenn Weidel regiert.
Und wenn man sich all den Irrsinn der letzten Jahre anschaut, all die katastrophalen Entwicklungen in allen Bereichen, dann kann man nur sagen:dies ist überfällig.

