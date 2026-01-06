- Amerika handelt, Deutschland ist gelähmt
Das Jahr beginnt mit Selbstoffenbarungen der amerikanischen und deutschen Regierenden. Während Trump mit seinem Maduro-Coup Furcht unter Amerikas Feinden verbreitet, beweist die Berliner Politik angesichts des Terroranschlags eine beängstigende Harmlosigkeit.
Der fundamentale Gegensatz zwischen der Regierungspraxis des „new sheriff in town“, wie Vizepräsident J. D. Vance seinen Chef Trump nennt, und dem, was man hierzulande unter Regieren versteht, ist angesichts der Ereignisse in Venezuela und dem Terroranschlag in Berlin unübersehbar deutlich geworden.
