Wie jedes Jahr konnten sich die Staatsgäste des Kremlherrschers Wladimir Putin bei der großen Siegesparade auf dem Roten Platz über das schöne Frühlingswetter freuen. Die Wetterflugzeuge hatten wieder ganze Arbeit geleistet: Sie haben über und unter den Wolkenbänken, die der Wind Richtung Moskau trieb, in Aceton aufgelöstes Silbersalz, in der Fachsprache Silberiodid, in großen Mengen versprüht. Die Tropfen lösen chemische Reaktionen aus, in deren Folge die Wolken abregnen. Die Methode ist auch vielen Winzern bekannt: Wenn Hagelschlag ihren Weinbergen droht, lassen sie ebenfalls Silbersalz versprühen.

In Moskau wendet man das Verfahren seit drei Jahrzehnten vor dem 9. Mai an, denn dieses Datum ist der wichtigste Feiertag des Landes, der auch mit Volksfesten im ganzen Land begangen wird: Die Überhöhung des fast drei Generationen zurückliegenden Sieges über den „Hitler-Faschismus“, wie der offizielle Begriff lautet, ist in der Geschichtspolitik des Kremls die Klammer, die die Nation zusammenhalten soll.