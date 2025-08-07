Lehrer Lämpel
Lehrer Lämpel aus „Max und Moritz“ explodiert mit Pfeife (Buchillustration) / picture alliance / imageBROKER | bilwissedition

Sicherheitspolitische Rhetorik Pseudo-wissenschaftliche Strategenlyrik

Kryptisches Kauderwelsch, schillernde Grafiken und „ungelenkte Bahnen“: In der Sicherheitspolitik klingt selbst Nonsens oft profund. Wer verwirrt, gewinnt – Hauptsache, es sieht strategisch aus. Willkommen im Kegel der Unsicherheit.

VON MICHAEL RÜHLE am 12. August 2025 5 min

Autoreninfo

Michael Rühle arbeitete über 30 Jahre im Internationalen Stab der Nato, unter anderem in den Bereichen Politische Planung und Reden, Energie- und Klimasicherheit sowie hybride Bedrohungen.

So erreichen Sie Michael Rühle:

Zur Artikelübersicht

Es passiert immer wieder: eine hochangesehene Zeitschrift veröffentlicht ein scheinbar seriöses Manuskript, das sich jedoch als Parodie herausstellt. Vor allem kulturphilosophische Zeitschriften scheinen auf das teils haarsträubend formulierte Kauderwelsch hereinzufallen. Denn wer kann schon sagen, ob sich hinter dem Titel „Auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation“ a) ein intellektuelles Kleinod, oder b) nur horrender Blödsinn verbirgt? (Hinweis: Lösung b ist richtig). Aber auch seriöse naturwissenschaftliche und medizinische Fachblätter werden immer wieder Opfer solcher Nonsens-Attacken, weil sie die eingereichten Texte nicht mit der erforderlichen Sorgfalt prüfen. 

Die Literatur zur internationalen Sicherheitspolitik ist gegen solche Peinlichkeiten glücklicherweise gefeit. Denn auch wenn vieles von dem, was dort publiziert wird, auf manche Leser wie Satire wirken mag, ist es doch todernst gemeint. Man muss vielleicht nicht verstehen, was es konkret bedeutet, wenn sich „die Ströme internationaler Politik im Umbruch der Weltordnung anarchisch verdichten“, aber Hand aufs Herz: profund klingt es irgendwie schon. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.