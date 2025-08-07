- Pseudo-wissenschaftliche Strategenlyrik
Kryptisches Kauderwelsch, schillernde Grafiken und „ungelenkte Bahnen“: In der Sicherheitspolitik klingt selbst Nonsens oft profund. Wer verwirrt, gewinnt – Hauptsache, es sieht strategisch aus. Willkommen im Kegel der Unsicherheit.
Es passiert immer wieder: eine hochangesehene Zeitschrift veröffentlicht ein scheinbar seriöses Manuskript, das sich jedoch als Parodie herausstellt. Vor allem kulturphilosophische Zeitschriften scheinen auf das teils haarsträubend formulierte Kauderwelsch hereinzufallen. Denn wer kann schon sagen, ob sich hinter dem Titel „Auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation“ a) ein intellektuelles Kleinod, oder b) nur horrender Blödsinn verbirgt? (Hinweis: Lösung b ist richtig). Aber auch seriöse naturwissenschaftliche und medizinische Fachblätter werden immer wieder Opfer solcher Nonsens-Attacken, weil sie die eingereichten Texte nicht mit der erforderlichen Sorgfalt prüfen.
Die Literatur zur internationalen Sicherheitspolitik ist gegen solche Peinlichkeiten glücklicherweise gefeit. Denn auch wenn vieles von dem, was dort publiziert wird, auf manche Leser wie Satire wirken mag, ist es doch todernst gemeint. Man muss vielleicht nicht verstehen, was es konkret bedeutet, wenn sich „die Ströme internationaler Politik im Umbruch der Weltordnung anarchisch verdichten“, aber Hand aufs Herz: profund klingt es irgendwie schon.
