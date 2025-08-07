Sicherheitspolitische Rhetorik - Pseudo-wissenschaftliche Strategenlyrik

Kryptisches Kauderwelsch, schillernde Grafiken und „ungelenkte Bahnen“: In der Sicherheitspolitik klingt selbst Nonsens oft profund. Wer verwirrt, gewinnt – Hauptsache, es sieht strategisch aus. Willkommen im Kegel der Unsicherheit.