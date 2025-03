Herr Professor Blum, Sie leiten das renommierte und von Ihnen mitgegründete Deutsche Lithiuminstitut (ITEL). In Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich seit Jahren mit Rohstoffkonflikten. In der medialen Öffentlichkeit werden die Gründe für den Krieg in der Ukraine oftmals in politischen oder historischen Überlegungen gesucht. Wie haben Sie sich den Ukrainekrieg erklärt?