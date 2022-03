Was bei Selfies oder vielleicht auch bei Twitter-Hashtags gut funktioniert, das ist bei komplexeren Problemen indes schon schwieriger. Krieg ist so ein komplexes Problem. Immer. Das gilt selbst dann, wenn der Aggressor klar und unmissverständlich zu benennen und das Leiden besonders unter den zivilen Opfern schier unermesslich ist. Für den aktuellen Krieg in der Ukraine gilt: Russland hat einen völkerrechtswidrigen Angriff auf ein Nachbarland unternommen, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Diesen Satz kann man nicht oft genug wiederholen – laut, deutlich, dreifach, ohne Konjunktiv.