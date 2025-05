Wolodymyr Selenskyj musste bei seinem Kurzbesuch in Berlin erst gar nicht die Position des Bittstellers einnehmen, denn Bundeskanzler Friedrich Merz vermittelte ihm die Botschaft, dass die Ukrainer mit ihren Vorstellungen von einer weiteren Unterstützung durch die Deutschen in ihrem Verteidigungskrieg gegen die russischen Aggressoren offene Türen einläuft: „Wir stehen fest an der Seite der Ukraine.“ Merz kündigte die gemeinsame Produktion „weitreichender Waffen“ an, er bekräftigte, dass die Waffenproduktion für die Ukraine, an der sich auch andere EU-Staaten beteiligen, aus den Zinsen der eingefrorenen russischen Guthaben auf europäischen Banken finanziert werden soll.

Nicht zur Sprache kam auf der gemeinsamen Pressekonferenz die Attacke Donald Trumps auf Kremlchef Wladimir Putin zwei Tage zuvor, doch weckte sie zweifellos die Hoffnung nicht nur in Kiew, sondern auch bei den Unterstützern der Ukraine in der EU, dass dieser endlich die von ihm selbst wiederholt ins Gespräch gebrachten Sanktionen gegen Russland anordnet. Trump hatte über Putin wegen der jüngsten schweren Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine gesagt: „Er ist völlig verrückt geworden! Er tötet unnötigerweise eine Menge Menschen, und ich spreche nicht nur von Soldaten. Raketen und Drohnen werden auf Städte in der Ukraine geschossen, ohne jeglichen Grund.“ Man fragt sich, warum Trump sich erst jetzt an den russischen Angriffen stört.