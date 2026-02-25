Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz
Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz / Foto: David Payr/Laif

Sebastian Kurz im Porträt Rätselraten um den Wunderwuzzi

In Österreich brodelt die Gerüchteküche: Bastelt Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz an seinem Polit-Comeback? Seine angeschlagene ÖVP könnte ihn jedenfalls gut gebrauchen – vor allem in diesen Zeiten des politischen Chaos.

VON DORIS VETTERMANN am 10. März 2026

Doris Vettermann ist österreichische Journalistin mit Fokus auf Innen- und Europapolitik.

„So einen brauchen wir auch“, titelte im Frühjahr 2020 die Bild-Zeitung über Österreichs damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz und lobte dessen Corona-Politik. Eineinhalb Jahre später trat der einst jüngste Regierungschef der Welt nach dem Beginn von Korruptionsermittlungen zurück.

Heidemarie Heim | Di., 10. März 2026 - 17:17

Könnte mir die Partei und all die Mischpoke, die mir in den Rücken gefallen ist den Buckel blasen! Natürlich ist Herr Kurz nicht mit Persil gewaschen und verwendet seinen Ehrgeiz darauf möglichst erfolgreich aufzutreten und was wie ich annehme ihm eine gewisse Genugtuung verschafft wenn man ihn nun wieder gerne in einer politischen Hauptrolle sähe.Jedoch warum sollte er sich auch noch mitunter schwebender ihm drohender Verfahren wieder diesen Anfeindungen und den ganzen Übeln die Politik besonders an der Spitze stehend mit sich bringt aussetzen? Heute jubeln sie dir zu,morgen bewerfen sie dich und deine Familie mit Unrat.
Aber mein Name ist ja GsD nicht Wunderwuzzi;) MfG

