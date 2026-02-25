- Rätselraten um den Wunderwuzzi
In Österreich brodelt die Gerüchteküche: Bastelt Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz an seinem Polit-Comeback? Seine angeschlagene ÖVP könnte ihn jedenfalls gut gebrauchen – vor allem in diesen Zeiten des politischen Chaos.
„So einen brauchen wir auch“, titelte im Frühjahr 2020 die Bild-Zeitung über Österreichs damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz und lobte dessen Corona-Politik. Eineinhalb Jahre später trat der einst jüngste Regierungschef der Welt nach dem Beginn von Korruptionsermittlungen zurück.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.