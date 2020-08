Als die besten Athleten der Welt um Medaillen kämpften, war sie der eigentliche Star: die still, aber erhaben auftretende, elegant in Schwarz gekleidete junge Frau aus dem Norden. Es war Februar 2018, im südkoreanischen Pyeongchang liefen die Olympischen Winterspiele. Kim Yo-jong war von Pjöngjang ins südliche Feindesland gereist und hatte einen Brief im Gepäck: geschrieben von ihrem Bruder Kim Jong-un, Staatschef von Nordkorea, adressiert an Moon Jae-in, der für Verständigung mit dem Norden eintretende Menschenrechtler, der kaum ein Jahr zuvor zum Präsidenten Südkoreas gewählt worden war.

Der Besuch der damals erst 30-jährigen Kim Yo-jong galt für Südkoreas Moon schon als Erfolgsnachweis seiner Diplomatie; auf der seit 1950 geteilten koreanischen Halbinsel sprach man plötzlich wieder miteinander. Kim Yo-jong war seit dem Waffenstillstand von 1953 auch das erste Mitglied der Kim-Dynastie, das den Boden des Südens betrat. Und dort spekulierte man, ob die politisch noch unerfahrene Frau wohl für südkoreanische Zwecke nützlich werden könnte.

