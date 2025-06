Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Felix Huber

Die in Ungarn inhaftierte deutsche Staatsbürgerin und Linksextremistin Maja T. hieß nicht immer Maja T. Im Dezember 2023 wurde sie noch unter ihrem bürgerlichen Namen Simeon T. in Berlin festgenommen. Die Übergabe an Ungarn erfolgte im Sommer 2024 – obwohl das Bundesverfassungsgericht einen Auslieferungsstopp verhängte. Die Entscheidung aus Karlsruhe kam jedoch wenige Minuten zu spät, um rechtsverbindlich zu sein. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die Übergabe mittlerweile für rechtswidrig, denn das Kammergericht sei seiner Pflicht zur vollständigen Aufklärung der erheblichen Sachverhalte nicht vollständig nachgekommen.

Die ungarische Staatsanwaltschaft wirft T. im inzwischen laufenden Prozess vor, im Februar 2023 gemeinsam mit weiteren Personen gezielte Angriffe auf mutmaßlich rechtsextreme Teilnehmer eines Neonazi-Gedenkmarschs in Budapest verübt zu haben. Auf Überwachungsvideos ist zu sehen, wie maskierte Angreifer der sogenannten „Hammerbande“ ihre Opfer mit Hämmern, Totschlägern und Schlagstöcken traktieren – bis zur Bewusstlosigkeit. Die Schläge und Tritte zielten gezielt auf die Köpfe der mutmaßlich Rechtsextremen. Erst als Passanten eingriffen, ließ die Hammerbande von den Opfern ab.