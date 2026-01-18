- In Schweden wird Ordnung nicht mehr vollzogen, sondern erkauft
Seit dem 1. Januar 2026 zahlt Schweden über 30.000 Euro an Asylmigranten, die freiwillig zurückkehren wollen. Dass es so weit gekommen ist, verrät mehr über den migrationspolitischen Notstand als jede wohlfeile Stadtbilddebatte.
350.000 schwedische Kronen, bei aktuellem Wechselkurs rund 32.700 Euro: So viel zahlt Schweden jetzt Asylmigranten, die freiwillig zurückkehren wollen. Die Summe wirkt zunächst provozierend, setzt man sie jedoch ins Verhältnis zu den laufenden Ausgaben für Unterkunft, Integrationsmaßnahmen und administrativen Aufwand, die der Staat Monat für Monat trägt, bewegt sich der Betrag durchaus innerhalb einer nachvollziehbaren Größenordnung.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.