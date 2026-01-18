Rückkehrprämie für Asylmigranten - In Schweden wird Ordnung nicht mehr vollzogen, sondern erkauft

Seit dem 1. Januar 2026 zahlt Schweden über 30.000 Euro an Asylmigranten, die freiwillig zurückkehren wollen. Dass es so weit gekommen ist, verrät mehr über den migrationspolitischen Notstand als jede wohlfeile Stadtbilddebatte.