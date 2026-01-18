Moslems in Schweden
Muslimisches Gemeindezentrum Rinkeby, eines von mehreren Problemvierteln Stockholms / picture alliance / Alex Farnsworth | Alexander Farnsworth

Rückkehrprämie für Asylmigranten In Schweden wird Ordnung nicht mehr vollzogen, sondern erkauft

Seit dem 1. Januar 2026 zahlt Schweden über 30.000 Euro an Asylmigranten, die freiwillig zurückkehren wollen. Dass es so weit gekommen ist, verrät mehr über den migrationspolitischen Notstand als jede wohlfeile Stadtbilddebatte.

VON SHANTANU PATNI am 27. Januar 2026 5 min

Autoreninfo

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

So erreichen Sie Shantanu Patni:

Zur Artikelübersicht

350.000 schwedische Kronen, bei aktuellem Wechselkurs rund 32.700 Euro: So viel zahlt Schweden jetzt Asylmigranten, die freiwillig zurückkehren wollen. Die Summe wirkt zunächst provozierend, setzt man sie jedoch ins Verhältnis zu den laufenden Ausgaben für Unterkunft, Integrationsmaßnahmen und administrativen Aufwand, die der Staat Monat für Monat trägt, bewegt sich der Betrag durchaus innerhalb einer nachvollziehbaren Größenordnung. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Johannes | Di., 27. Januar 2026 - 08:52

über die schwedischen Verhältnisse hinsichtlich Corona Maßnahmen oder Ausländerkriminalität schon vor vielen Jahren in der Zeitung lesen konnte, kann man in Deutschland am Zeitungskiosk nach wie vor vergeblich suchen. Es passt nicht in das deutsche Weltbild. Aussortiert!

"Was als Pragmatismus verkauft wird, markiert vor allem eines: den Rückzug staatlicher Souveränität in Raten."

Also den Schlußsatz kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit Blick auf Deutschland ist doch das Gegenteil der Fall.

Maria Arenz | Di., 27. Januar 2026 - 09:51

dann beginns....Wenn man sich so wie die Schweden als Humanitätsweltmeister in die Seile geworfen hat, gibt es am Ende halt keinen anderen Ausweg mehr. Ich möchte nicht wissen, wieviele von denen, die mit dem Schwedengeld abgereist sind, nicht lange danach in der deutschen Hängematte aufschlagen.

Ernst-Günther Konrad | Di., 27. Januar 2026 - 10:24

Darf man das Wort noch benutzen? Ich mache es einfach. Und stelle fest, so gut die Schweden beim Thema Corona waren, so schlecht waren sie bei ihrer Mikrationspolitik. Und der schwedische Steuerzahler zahlt wie überall die Zeche. Einfach abschieben, weil die Voraussetzungen entfallen sind geht warum nicht genau? Ich denke mal aus den gleichen Gründen, wie bei uns. Da lobe ich mir die USA. Knallhart in der Durchsetzung, auch wenn ich den letzten Einsatz des ICE für unmenschlich halte, sollten sich die Vorwürfe bestätigen.

Karl-Heinz Weiß | Di., 27. Januar 2026 - 11:27

Die Migranten zahlen je nach Fluchtroute zig-tausende Euro.
Die Schleuser-Syndikate, die meist die "Vorfinanzierung" übernehmen, werden durch den beschriebenen Weg wohl kaum ihr "Geschäftsmodell " verlieren. Die Grenzsicherung ist in Binnenstaaten wie Deutschland viel schwieriger. Und wie dieses Problem selbst UK zunehmend überfordert, lässt an den Erfolgsaussichten des "Schwedischen Modells" zweifeln.

Heidemarie Heim | Di., 27. Januar 2026 - 11:38

Hilft scheinbar nur noch eine Minderheitsregierung, die keine Scheu hat mit denen abzustimmen, die Einem wahlmäßig gefährlich auf den Pelz rückten oder dem Wähler nicht mehr erklären kann warum die zweitstärkste gewählte Partei nichts zu melden hat. Wahlweise verfügt man wie in Dänemark über eine taffe Regierungschefin, die knallhart egal gegen wen erst die Interessen des Landes und erst danach die der eigenen Partei vertritt.
Und wenn man dergestalt nicht fündig wird, einem politisch und gesellschaftlich das Wasser bis zum Hals steht bzw. keinerlei Kontrolle oder Hoheit mehr im Innern hat, macht man den Problembären ein Angebot, was diese nicht ablehnen können. Denn inzwischen hat irgend ein findiger Rechnungsprüfer sich aus der Deckung gewagt und eine Rechnung aufgemacht bevor das dividieren abgeschafft wird;). Und weil man seit Jahren auch die Grenzkontrollen bzw. den Schutz der solchen abschaffte, musste man sich Gedanken darüber machen, was die Schweden scheinbar getan haben, wie man einen eventuellen Rückreiseverkehr zu besagter Grenze regelt.. Damit dürfte man auch die Steuerzahler beruhigen, die von solchen Prämien im Normalfall wahrscheinlich nur träumen können. Genau wie von den Einkommen ihrer Regierenden, die für ihren Spitzenjob;) den sie gemacht haben in Sachen Migration, ebenfalls Normalfall, fürstlich entlohnt
werden;). MfG

Thomas Veit | Di., 27. Januar 2026 - 11:47

ist. Rein wirtschaftlich scheint sich das trotzdem 'zu rechnen', was für Deutschland wohl sich zuträfe...

Vorschlag: vielleicht sollte man/Deutschland/EU potentiellen (illegalen) Migrantinnen, die sich klar dahingehend äußern demnächst evtl. kommen zu wollen, eine 'FERNBLEIBEPRÄMIE' direkt ins Heimatland auszahlen..., wer dann freiwillig! 5 Jahre auf ein Kommen verzichtet..., und kein Arzt oder (bei Audi) ausgebildeter Mechatroniker ist... ...!??

Das wäre 'rein wirtschaftlich' sicher auch 'sinnvoll'..., und würde unserem derzeitigen Selbstverständnis 'von Recht und Ordnung und Verhältnismäßigkeit' zu 100% entsprechen - dem linksgrünwoken... ... /Ironie 😉

Achim Koester | Di., 27. Januar 2026 - 12:08

Das öffnet dem Missbrauch Tür und Tor. Die Zahlung sollte erst erfolgen, wenn der Delinquent im Flieger sitzt und alle Vorkehrungen getroffen wurden, seine Rückkehr wirksam zu verhindern.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.