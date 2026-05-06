Schüsse am Washington Monument - In Washington wird der Ausnahmezustand zur Routine

Ein bewaffneter Mann eröffnet das Feuer auf Secret-Service-Agenten, wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt. In Europa hätte ein solcher Angriff tagelang Schlagzeilen produziert. In Washington nimmt man ihn kaum noch zur Kenntnis.