Herr Kessler, Unicef hat jetzt das Bild des Jahres gewählt. Es zeigt Kinder, die in Todesangst vor dem Feuer in dem Flüchtlingslager Moria fliehen. Was denken Sie, wenn Sie das Bild betrachten?

Dieses Feuer im September war natürlich furchtbar, aber wenn man den tragischen Ereignissen auch etwas Positives abgewinnen kann, dann ist es die Tatsache, dass die Regierung jetzt gezwungen ist, ein neues, humaneres Camp für die Flüchtlinge zu bauen. Dieses Foto bestätigt aber die Vorstellung, dass Moria die Hölle ist.