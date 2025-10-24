Zur Begründung für die angekündigten Sanktionen führte er seine bislang gescheiterten Bemühungen an, Kremlchef Wladimir Putin zu Friedensverhandlungen zu drängen: „Jedes Mal, wenn ich mit Wladimir spreche, habe ich gute Gespräche, aber dann führen sie nirgendwo hin.“ Neben ihm stand bei seinem Auftritt vor dem Pressekorps des Weißen Hauses Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der ehemalige niederländische Premier gilt als einer der wenigen Spitzenpolitiker aus der EU, die sich offenkundig der Sympathie Trumps erfreuen. Rutte lobte seinen Gastgeber pflichtschuldig für dessen Einsatz im Nahen Osten und erklärte, er und seine „Nato-Kollegen“ wollten Trump bei seinen Bemühungen unterstützen, den russisch-ukrainischen Krieg zu beenden.