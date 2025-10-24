- Endlich kündigt Trump Sanktionen an
Donald Trump will amerikanischen Firmen jegliche Geschäftsbeziehungen zu den russischen Konzernen Lukoil und Rosneft untersagen. Die Ankündigung kommt überraschend. Markiert sie eine ernstgemeinte Wende in Trumps Russlandpolitik?
Macht Donald Trump nun ernst? Erstmals hat er Sanktionen gegen Russland angeordnet, sie betreffen die beiden Ölgiganten Lukoil und Rosneft, die beide der Kreml kontrolliert. Die EU hat gleichzeitig weitere Sanktionen über den russischen Gassektor beschlossen, während ukrainische Drohnen immer erfolgreicher russische Raffinerien angreifen. Doch längst ist nicht klar, ob Trumps Ankündigung nicht wieder ein taktisches Manöver ist, von dem er sich jederzeit zurückziehen könnte.
Zur Begründung für die angekündigten Sanktionen führte er seine bislang gescheiterten Bemühungen an, Kremlchef Wladimir Putin zu Friedensverhandlungen zu drängen: „Jedes Mal, wenn ich mit Wladimir spreche, habe ich gute Gespräche, aber dann führen sie nirgendwo hin.“ Neben ihm stand bei seinem Auftritt vor dem Pressekorps des Weißen Hauses Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der ehemalige niederländische Premier gilt als einer der wenigen Spitzenpolitiker aus der EU, die sich offenkundig der Sympathie Trumps erfreuen. Rutte lobte seinen Gastgeber pflichtschuldig für dessen Einsatz im Nahen Osten und erklärte, er und seine „Nato-Kollegen“ wollten Trump bei seinen Bemühungen unterstützen, den russisch-ukrainischen Krieg zu beenden.
