Rosneft Trump
Rosneft-Logo in Sankt Petersburg; US-Präsident Trump / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Maksim Konstantinov; picture alliance / Newscom | WILL OLIVER

Schlag gegen russischen Erdölsektor Endlich kündigt Trump Sanktionen an

Donald Trump will amerikanischen Firmen jegliche Geschäftsbeziehungen zu den russischen Konzernen Lukoil und Rosneft untersagen. Die Ankündigung kommt überraschend. Markiert sie eine ernstgemeinte Wende in Trumps Russlandpolitik?

VON THOMAS URBAN am 24. Oktober 2025 9 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Macht Donald Trump nun ernst? Erstmals hat er Sanktionen gegen Russland angeordnet, sie betreffen die beiden Ölgiganten Lukoil und Rosneft, die beide der Kreml kontrolliert. Die EU hat gleichzeitig weitere Sanktionen über den russischen Gassektor beschlossen, während ukrainische Drohnen immer erfolgreicher russische Raffinerien angreifen. Doch längst ist nicht klar, ob Trumps Ankündigung nicht wieder ein taktisches Manöver ist, von dem er sich jederzeit zurückziehen könnte. 

Zur Begründung für die angekündigten Sanktionen führte er seine bislang gescheiterten Bemühungen an, Kremlchef Wladimir Putin zu Friedensverhandlungen zu drängen: „Jedes Mal, wenn ich mit Wladimir spreche, habe ich gute Gespräche, aber dann führen sie nirgendwo hin.“ Neben ihm stand bei seinem Auftritt vor dem Pressekorps des Weißen Hauses Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Der ehemalige niederländische Premier gilt als einer der wenigen Spitzenpolitiker aus der EU, die sich offenkundig der Sympathie Trumps erfreuen. Rutte lobte seinen Gastgeber pflichtschuldig für dessen Einsatz im Nahen Osten und erklärte, er und seine „Nato-Kollegen“ wollten Trump bei seinen Bemühungen unterstützen, den russisch-ukrainischen Krieg zu beenden.

Ernst-Günther Konrad | Fr., 24. Oktober 2025 - 17:30

Kann sein, kann nicht sein. Sie interpretieren wie viele andere Msm da mehr hinein als es vielleicht ist. Der baut Druck auf, der will einen ähnlich schnellen Ersterfolg haben, wie im Gaza Konflikt. Nein, nicht die sofortige absolute Lösung, aber sichtbare Erfolge. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist und war Trumps Stil, wenig politisch, aber typisch knallharter Geschäftsmann. Und es geht immer nur um Geschäfte. Und wenn das Volk profitiert. Gut so.Und wenn Putin endlich was liefert, dann hat Trump ihn auch bis zum nächsten Rückschlag lieb. Also einfach mal den Ball flach halten. Trump ist und war nie mit dem sonst typischen politischen Blendern gleich zu setzen. Der verfolgt knallhart ein, *sein* Ziel, egal wie und was das kostet, wenn er am Ende des Tages als Sieger hervorgeht. Schaue mir gerade mit Begeisterung SIUTS die Anwaltsserie in Wiederholung auf Neo an. Lehrstunde zum Erlernen, amerikanische Wirtschaftsphilosophie und herrlich schräge Dialoge zum Rechtssystem in den USA.

