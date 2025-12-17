Sarah Mullally im Porträt - Durch Abendkurse zur Priesterin

Im Januar kommt mit Sarah Mullally die erste Frau als geistliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche ins Amt. Bereits vor Amtsantritt scheint sie zu polarisieren. Ihr neuer Kurs steht im Zeichen der Diversität und LGBTQ-Öffnung – dagegen regt sich Widerstand in Afrika.