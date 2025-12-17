- Durch Abendkurse zur Priesterin
Im Januar kommt mit Sarah Mullally die erste Frau als geistliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche ins Amt. Bereits vor Amtsantritt scheint sie zu polarisieren. Ihr neuer Kurs steht im Zeichen der Diversität und LGBTQ-Öffnung – dagegen regt sich Widerstand in Afrika.
Der Erzbischof von Canterbury trägt eine Bibel in der einen Hand und eine Zeitung in der anderen“, erinnert sich Rowan Williams an seine Zeit als Oberhaupt der Church of England: „Die Erwartung, zu allem eine Meinung haben zu müssen, ist belastend.“ An Williams Worte wird sich Dame Sarah Mullally erinnern, wenn sie im Januar als 106. Erzbischof inthronisiert wird. Ausgewählt von der königlichen Nominierungskommission, wird sie die erste Frau sein in der Nachfolge des Augustinus von Canterbury, der als Apostel der Angelsachsen von Papst Gregor im Jahr 597 nach England entsandt wurde. Seit sich die englischen Katholiken im 16. Jahrhundert auf Anweisung König Heinrich VIII. vom Papst in Rom lossagten, beanspruchen die Erzbischöfe auf dem Stuhl des Heiligen Augustinus die spirituelle Führung des englischen Klerus.
