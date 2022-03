Sanktionen gegen Oligarchen - Die Briten, die Russen und der Ukraine-Krieg

In London kippt nach langen Jahren, in denen reiche Ausländer ungefragt aufgenommen wurden, die Stimmung. Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Boris Johnson muss zwar bei Parteispenden von russischen Gönnern in Zukunft genauer hinschauen, aber der Krieg hilft ihm, seine bisher wackelige Regierung zu stabilisieren.