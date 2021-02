Ein französischer Geschichtslehrer, der um sein Leben fürchten muss, weil er sich mit den Islamisten angelegt hat – das kommt den Franzosen bekannt vor. Es erinnert sie an den Fall des Lehrers Samuel Paty, der im letzten Oktober in Conflans-Sainte-Honorine von einem jungen Tschetschenen ermordet und enthauptet worden war, weil er im Unterricht die Mohammed-Karikaturen des Magazins Charlie Hebdo zur Debatte gestellt hatte.

Didier Lemaire lebt noch. Seine Stimme klingt am Telefon kräftig und entschlossen. Ihn von Angesicht zu Angesicht zu treffen, ist allerdings unmöglich. Nach den letzten Fernsehinterviews ist er untergetaucht. Er habe sich „ins Grüne“ abgesetzt, sagt der 55-jährige Lehrer mit den schulterlangen Haaren. „Wenn ich ins Auto steige, überprüfe ich das Schloss, und während der Fahrt schaue ich im Rückspiegel nach, ob mir jemand folgt.“

Folgen eines Brandanschlags

Wie es dazu gekommen ist? Didier Lemaire holt Atem und beginnt zu erzählen. Er lehre seit zwanzig Jahren in Trappes, einer Gemeinde von 32.000 Einwohnern südwestlich von Paris. Der Ort habe Fußballer wie Nicolas Anelka oder Schauspieler wie Omar Sy hervorgebracht. Allerdings seien aus dem Ort auch 70 Jung-Jihadisten in den Syrienkrieg gereist – „mehr als aus jedem anderen Ort Frankreichs.

Trappes, das heißt soviel wie Banlieue. Im Jahr 2000, als er angekommen sei, hätten Unbekannte gerade einen Brandanschlag auf die Synagoge verübt, erinnert sich Lemaire. „Viele Juden verließen darauf die Stadt. Dann zogen auch die Portugiesen weg, gefolgt von Moslems, die es in die Mittelklasse geschafft haben.“ Das sei vielleicht keine ethnische Säuberung, dafür eine salafistische, meint der Lehrer in tadellosem Französisch.

Einfluss der Salafisten wächst ständig

2013 sei es einmal zu schweren, tagelangen Krawallen gekommen, als die Polizei eine Nikabträgerin aufgrund trotz des landesweiten Burkaverbotes büßen wollte. Seither herrsche aber wieder Ruhe im Ort, und die Kriminalität sei zurückgegangen, meint Lemaire. Dafür sorge allerdings weniger die Polizei als vielmehr die Einwirkung durch die „großen Brüder“. Die Salafisten.

„Ihr Einfluss wächst ständig“, hat Lemaire festgestellt. Er dringe bis in seine Schule, seine Klassen vor. „Zu Beginn, im Jahr 2000, habe in seinem Unterricht ein einziges Mädchen ein Kopftuch getragen“, sagt der Lehrer. Heute tue das die Hälfte der Schülerinnen. Einige trügen den Dschilbab, ein Gewand, das auch die Hände bedeckt.

„Hier mein Kumpel in der IS-Zentrale“

Mit einer Schülerin, die früher in hautanliegenden Jeans gekleidet und dezent geschminkt gewesen sei, sei er gut auskommen, auch als sie sich anders gekleidet habe, sagt der Lehrer. „Aber seitdem wir einmal vom Bataclan (Terrorort 2016, die Red.) sprachen, schaute sie mich nicht mehr an, sprach nicht mehr mit mir.“

Was Lemaire am meisten stört: Mehrere Maturanden sagten im Unterricht kein Wort. Sie verhielten sich nicht etwa provokativ oder gar aggressiv - sie schwiegen bloß. „Nur einer sagte mir mal mit einem Lächeln: ‘Monsieur, der Salafismus ist anders, als Sie denken’.“

Eine andere Schülerin habe ihm einmal stolz erzählt, sie kenne persönlich einen Syrienkämpfer. Als er sich gewundert habe, habe sie eine Handynummer eingestellt und zur Stimme auf dem Bildschirm gesagt: „Voilà mon pote à Raqqa.“ Hier, mein Kumpel in Raqqa, der IS-Zentrale.

Am meisten betrübt Lemaire, wie wenig diese 16- und 17-Jährigen von Frankreich wüssten. „Einige waren noch nie auch nur in Paris gewesen, obwohl die City wenige Kilometer von Trappes entfernt ist. Ich zeigte ihnen Montmartre, Sacré-Coeur, die Studiokinos im Quartier Latin. Das war alles völlig neu für sie.“

Fernsehnation lernt neuen Geschichtslehrer kennen

Nach dem Mord an Samuel Paty im vergangenen Herbst hielt es Lemaire nicht mehr länger. Er schrieb im linken Wochenmagazin L’Obs einen Beitrag, in dem er vor der zunehmenden Kontrolle der Salafisten auf Wohnsiedlungen, Moscheen und Schulen warnte. In Trappes wurde er darauf als Rassist und Islamfeind beschimpft, in einzelnen Medien als „mytho“, als Fabulierer. Doch Lemaire doppelte nach und erklärte in einem Interview, die Schüler würden heute in einzelnen Wohnvierteln „zum Hass auf Frankreich erzogen“.

Während der Debatte über das neue, am Dienstag vom Parlament verabschiedete Anti-Islamismus-Gesetz von Präsident Emmanuel Macron wurde Lemaire in zahlreiche Talkshows eingeladen. Die Fernsehnation lernte einen neuen Geschichtslehrer kennen, und was er aus Trappes berichtete, war wenig angenehm.

Mit Polizeieskorte zum Unterricht

Die zunehmende Berühmtheit führte allerdings auch dazu, dass Lemaire sein Lycée nur noch mit Polizeieskorte betreten konnte. Auf die Dauer eine unhaltbare Situation. „Ich bin mit der Direktion zum Schluss gekommen, dass es besser ist, meinen Unterricht einzustellen“, sagt Lemaire etwas förmlich.

Auch Trappes ist für ihn unsicher geworden, seitdem ihn Bürgermeister Ali Rabeh kritisiert hat: Lemaires Behauptung, dass es in Trappes keine gemischten Coiffeurläden mehr gebe, sei falsch.

Der Geschichtslehrer räumt ein, vielleicht habe er ein Geschäft übersehen – die überwiegende Mehrheit der Coiffeure arbeite aber heute geschlechtergetrennt. Der Bürgermeister stehe selber unter dem Einfluss der Salafisten, denkt Lemaire.

Wofür er in Zukunft arbeiten will, weiß er noch nicht. Jedenfalls nicht am Ort selbst. In Trappes gibt es einen Geschichtslehrer weniger.