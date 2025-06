Der Chef des US-Afrika-Kommandos, General Michael Langley, sprach Ende Mai eine deutliche Warnung aus, als er in Nairobi vor afrikanischen Verteidigungsministern auftrat. Er sagte, die Sahelzone sei jetzt das „Epizentrum des Terrorismus“, und die schwerwiegendsten terroristischen Bedrohungen für die USA kämen aus Afrika. Seine Äußerungen richteten sich insbesondere an die drei Mitglieder der Allianz der Sahel-Staaten (AES) – Burkina Faso, Mali und Niger –, die jeweils westliche Sicherheitskräfte ausgewiesen und russische Unterstützung in Anspruch genommen haben. Die jüngste Zunahme von Anschlägen in den drei Ländern unterstreicht den sich beschleunigenden Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung in der Region und das Erstarken dschihadistischer Gruppen. Die Auswirkungen sind global und beeinträchtigen die europäische Sicherheit, ausländische Investitionen und die internationale Stabilität.

Seit fast 15 Jahren haben islamistische Extremistengruppen Burkina Faso, Mali und Niger ins Visier genommen. Als Reaktion darauf starteten die Vereinten Nationen die G5-Sahel-Mission mit einer 10.000 Mann starken Anti-Terror-Truppe, während Frankreich unabhängig davon die Operation Barkhane ins Leben rief, um die lokalen Regierungen zu unterstützen und die Ausbreitung der Dschihadisten einzudämmen. Die Operationen verliefen zwar nicht optimal, aber gleichwohl stoppten sie die Ausbreitung der Gruppen und schwächten ihre Fähigkeiten in erheblichem Ausmaß.

Russische Streitkräfte und paramilitärische Gruppen

Im Laufe der Zeit brachten jedoch Militärputsche in allen drei Ländern Juntas an die Macht, was die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) dazu veranlasste, sie aus der Gruppe auszuschließen. Unbeirrt gewannen die neuen Führer die Unterstützung der Bevölkerung, indem sie versprachen, die Ordnung wiederherzustellen und die dschihadistischen Bedrohungen zu beseitigen. Sie verwiesen die Sicherheitskräfte der Vereinten Nationen, einschließlich französischer und US-amerikanischer Truppen, des Landes – und zwar zugunsten russischer Streitkräfte und paramilitärischer Gruppen, insbesondere der Wagner-Miliz. Doch als sich die Beziehungen zur ECOWAS verschlechterten, wurden diese Regime zunehmend isoliert.

In jüngster Zeit hat die Gewalt der Aufständischen – angeführt von der Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) und dem Islamischen Staat in der Sahelzone (ISSP) – wieder zugenommen, während die Fähigkeit in der Region, sie einzudämmen, abgenommen hat. Der Mai war mit mehr als 400 militärischen Opfern einer der tödlichsten Monate in der Sahelzone überhaupt. Die Moral der lokalen Streitkräfte kollabiert, während die JNIM und die ISSP – gestärkt durch erbeutete Waffen und neue Rekruten – ihre Angriffe von ländlichen Gebieten auf Verwaltungszentren und Bevölkerungszentren verlagert haben und damit mehr Selbstvertrauen und Ehrgeiz signalisieren. Seit dem 11. Mai wurden bei Angriffen der JNIM in zehn Fällen mindestens 20 Zivilisten, Soldaten oder verbündete Milizionäre getötet, hauptsächlich in Mali und Burkina Faso. Bei größeren Angriffen in Mali im Mai wurden mehr als 300 Soldaten getötet oder verwundet, darunter ein Angriff, der fast bis in die Hauptstadt reichte, und ein weiterer, bei dem Kontrollpunkte und Nachschublager in Timbuktu überrannt wurden. In Burkina Faso nahm die JNIM vorübergehend zwei Provinzhauptstädte ein und plünderte Waffen und Fahrzeuge, bevor sie sich zurückzog. Die burkinische Regierung kontrolliert nur 30 bis 40 Prozent des Landes. Die ISSP war in ähnlicher Weise aktiv, vor allem in Niger, und bedroht zunehmend die Nachbarländer Benin und Nigeria.

Wahllose Gewalt gegen die Bevölkerung

Die ECOWAS hat zu einer koordinierten Reaktion aufgerufen, aber die AES-Staaten ziehen es vor, die Unterstützung Russlands in Anspruch zu nehmen. Die militärischen Reaktionen waren ineffektiv und manchmal sogar kontraproduktiv, da die wahllose Gewalt gegen die lokale Bevölkerung – insbesondere unter den Fulani und Tuareg – die Rekrutierung von Dschihadisten fördert. Die Angriffe werden immer häufiger, koordinierter und tödlicher, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend ändern wird. Russland ist nur begrenzt in der Lage, mehr Unterstützung zu leisten, und die Führer der AES-Staaten haben eine Aussöhnung mit Washington, Paris und Brüssel ausgeschlossen. Sie haben eine gemeinsame, 5000 Mann starke Truppe aufgestellt, die mit Luft- und Aufklärungsmitteln ausgestattet ist, aber durch schlechte Koordination und Infrastruktur behindert wird. Ohne westliche Unterstützung fehlt es der Truppe auch an Luftunterstützung und Satellitenüberwachung.

Die Führer der Junta, die ihre Legitimität an das Versprechen geknüpft haben, die Sicherheit wiederherzustellen, sind zunehmend auf Zwang und russischen Schutz angewiesen, um an der Macht zu bleiben. Aus Angst vor einem Staatsstreich hat die Junta in Burkina Faso ranghohe Militärs gesäubert und die Zivilgesellschaft hart unterdrückt, indem sie sogar Dissidenten an die Front schickte. Überraschenderweise genießen die Juntas jedoch in den Hauptstädten breite Unterstützung dank russischer Informationsoperationen, die antiwestliche Narrative verbreiten, panafrikanischen Widerstand befürworten, Verluste auf dem Schlachtfeld verschleiern und die Juntaführer – insbesondere Ibrahim Traore aus Burkina Faso – fördern.

Situation droht auf Nachbarländer überzugreifen

Inzwischen droht die Situation auf die Nachbarländer überzugreifen. So haben ISSP und Boko Haram beispielsweise Angriffe im Norden Nigerias gestartet und sich dann in die Region der Großen Seen in Niger zurückgezogen, wo die Regierung keine Kontrolle hat. Die Lage ist so ernst, dass der nigerianische Verteidigungschef vorschlug, die Grenze zu schließen und eine Sperre zu errichten. In Benin kämpft die JNIM um den Zugang zur Küste, um ihr Logistiknetz zu stärken, und hat dabei mehr als 50 Soldaten getötet. Algerien und Marokko haben ihre Patrouillen entlang der malischen Grenze verstärkt, um ein Übergreifen der Krise zu verhindern. Die Grenztruppen von Marokko und relativ stabiler Staaten wie Mauretanien werden auch von europäischen und amerikanischen Truppen unterstützt.

Die russischen Interessen in der Region sind dreifach. Erstens ist da der wirtschaftliche Gewinn. In den zwölf Monaten bis Dezember 2023 hat der Kreml Berichten zufolge mehr als 2,5 Milliarden Dollar mit dem Verkauf von afrikanischem Gold verdient, oft über undurchsichtige Kanäle, um Sanktionen zu umgehen. Wagner leistete mit diesem Modell Pionierarbeit, indem die Söldnermiliz im Gegenzug für den Zugang zu Bergbaulizenzen Regimeschutz gewährte. Es wurde seitdem von anderen russischen privaten Militärfirmen kopiert, die alle zunehmend unter Moskaus direkter Kontrolle stehen.

Die Sahelzone ist reich an Gold, Uran und anderen Ressourcen. In Burkina Faso erteilte die Junta dem russischen Unternehmen Nordgold eine Lizenz für die Ausbeutung der Niou-Goldlagerstätte (deren Wert auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt wird), doch wird das Geschäft der burkinischen Regierung voraussichtlich weniger als 90 Millionen Dollar einbringen. Andernorts haben die Junta-Führer westliche Unternehmen unter dem Vorwand der Verstaatlichung von Ressourcen drangsaliert und Schürfrechte entzogen. In Mali beispielsweise hat die Regierung leitende Mitarbeiter der kanadischen Barrick Gold und der australischen Resolute Mining festgenommen und Hunderte von Millionen Dollar für nicht gezahlte Steuern gefordert. Im Juni stellte die Regierung auch die Barrick-Mine Loulo-Gounkoto, die seit Januar geschlossen war, unter staatliche Kontrolle. (In der Produktionsprognose des Unternehmens für 2025 wurde die Mine nicht berücksichtigt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen nicht mit einer Verbesserung rechnet.) In Niger wurde das französische Unternehmen Orano daran gehindert, seine Uranmine zu betreiben oder zu den Rohstoff exportieren, und versucht nun, die Anlagen zu verkaufen, da russische und chinesische Unternehmen Interesse zeigen.

Anti-westliche Narrative

Zweitens nutzt Russland seine Position, um in globalen Foren wie den Vereinten Nationen Anhänger zu mobilisieren und anti-westliche Narrative zu verstärken. In dem Bemühen, Ressentiments im globalen Süden zu schüren, verbreitet Moskau falsche Behauptungen, wonach die USA, Großbritannien, Frankreich und sogar die Ukraine für den Aufstieg des Dschihadismus verantwortlich sind.

Schließlich bildet die Sahelzone eine neue Achse russischen Einflusses, die sich von Westafrika bis zum Roten Meer erstreckt und Moskau Einfluss auf Migrationsrouten, Mineralienströme, Waffenschmuggel und regionale Blöcke gibt. Russland kann damit drohen, die Region weiter zu destabilisieren, oder sogar die Migration als Waffe einsetzen, um Europa bei künftigen Verhandlungen unter Druck zu setzen.

Russland tut dies fast ausschließlich über private Militärfirmen, die es zunehmend kontrolliert. Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen Wagner, das Anfang Juni bekannt gab, dass es seine Mission in Mali beendet habe und nach Hause zurückkehre. Tatsächlich verschlechtert sich die Sicherheitslage rapide, und das Wagner-Personal wird durch das Africa Corps ersetzt, eine paramilitärische Gruppe, die dem russischen Verteidigungsministerium untersteht. Moskau plante diesen Übergang schon vor Jahren, aber enge persönliche Beziehungen zwischen einigen Wagner-Mitarbeitern und Malis Junta-Führern sowie die fehlende Legitimität des Africa Corps zwangen den Kreml, zu warten. Nach und nach übernahm das Afrika Corps mehr und mehr die Strukturen Wagners, so dass es schließlich die Führung innerhatte.

China und die Türkei geraten ins Hintertreffen

Andere Staaten – darunter China und die Türkei – haben zwar Anteile in der Region, bleiben aber weit hinter dem Einfluss Russlands zurück. China hat sich zurückhaltend verhalten und diplomatisch interveniert, um seine Vermögenswerte zu schützen – wie es das tat, als Benin die Grenze schloss und den Ölfluss durch die von China betriebene Niger-Benin-Ölpipeline stoppte –, aber ansonsten eine tiefere Einmischung vermieden. Umgekehrt hat die türkische paramilitärische Gruppe SADAT versucht, dem Wagner-Modell nachzueifern, konnte aber die Militärjuntas in der Sahelzone nicht von ihrer Zuverlässigkeit überzeugen. In der Zwischenzeit wurde ein türkisches Geheimdienstbüro, das in Nigers Hauptstadt eingerichtet werden sollte, wegen Ineffizienz ausgewiesen.

Die ohnehin schon instabile Lage spitzt sich weiter zu, und Moskau hat nur begrenzte Möglichkeiten oder Ambitionen, darauf einzuwirken. Erst vor sechs Monaten hat der Kreml es versäumt, Bashar al-Assad zu unterstützen, als dieser die Kontrolle über Syrien verlor – ein Regime, das strategisch viel wichtiger ist als jedes andere in der Sahelzone. Dennoch rekrutiert das Afrika Corps für Einsätze in der Sahelzone und bietet Gehälter und Prämien, die weit über dem russischen Durchschnitt liegen.

Für die drei Junta-Führer sind die Aussichten düster: expandierende dschihadistische Gruppen, erhöhte Gefahr von Staatsstreichen und Isolation von allen Mächten, die über die Mittel und den Willen zur Hilfe verfügen. Ihr Rückgriff auf wahllose ethnische Gewalt, der von den russischen Streitkräften unterstützt wird, fördert die Rekrutierung von Feinden, während ihre eigene Rekrutierung und Moral nachlässt.

Washington und Brüssel zunehmend alarmiert

Washington und Brüssel sind zunehmend alarmiert. JNIM und ISSP setzen Regierungstruppen außer Gefecht, plündern deren Arsenale und finanzieren ihre Operationen durch den illegalen Handel mit Gold und wertvollen Mineralien, was sie noch gefährlicher macht. Wie US-General Langley warnte, stellen diese Gruppen inzwischen die ernsteste transnationale Bedrohung für Europa und die Vereinigten Staaten dar. Burkina Faso hatte im vergangenen Jahr die meisten terroristischen Opfer aller Länder zu beklagen, und das AES-Trio war für mehr als die Hälfte der weltweiten terroristischen Todesfälle verantwortlich.

Dennoch stellt die derzeitige US-Regierung die Relevanz des Afrika-Kommandos in Frage, und die AES-Regime stehen dem Westen weiterhin feindselig gegenüber. Anstatt sich direkt zu engagieren, werden sich die westlichen Mächte daher wahrscheinlich darauf konzentrieren, andere Staaten in der Region, wie Marokko, Mauretanien, Senegal und die Staaten am Golf von Guinea, zu stützen. Die AES-Länder werden Moskau überlassen.

