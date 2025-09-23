US-Präsident Donald J. Trump ließ anlässlich des 250. Gründungstages der US-Streitkräfte im Juni in Washington 6.000 Soldaten aufmarschieren. Dies war die erste Militärparade in den USA seit dem gewonnenen Golfkrieg im Jahr 1991. Kurz zuvor hatte sein russischer Amtskollege Wladimir Putin zum 80. Jahrestag des Weltkriegsendes im Mai dieses Jahres eine Militärparade mit 10.000 Soldaten abgehalten. Anfang September folgte die Militärparade des chinesischen Staatschefs Xi Jingping mit ebenfalls 10.000 Soldaten in Peking anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges über Japan. Nun haben die USA eine Bevölkerung von ca. 350 Millionen Menschen, China um die 1,4 Milliarden und Russland immerhin noch knapp 150 Millionen. Dass Serbien mit seinen etwas über 6,5 Millionen dort nicht reinpasst, ist offensichtlich.