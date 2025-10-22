Wladimir Putin empfängt die Familien russischer Elitespione am Moskauer Flughafen, August 2024
Wladimir Putin empfängt die Familien russischer Elitespione am Moskauer Flughafen, August 2024 / Foto: ITAR-TASS/Imago Images

Russlands Schläferzellen Die Agenten von nebenan

Im Konflikt mit dem Westen setzt Moskau auf sogenannte Illegale – eine Eliteeinheit von Spionen, die als Familien im Ausland auftreten und so geheim arbeiten, dass selbst die eigenen Kinder nichts ahnen. Enttarnungen der letzten Zeit liefern Aufschluss.

VON HARALD MAASS am 6. November 2025 16 min

Harald Maass ist Journalist und wurde für seine Arbeit im Jahr 2019 mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet.

Als die beiden Kinder das Flugzeug in Ankara besteigen, ahnen Sophie und ihr kleiner Bruder Daniel nicht, wie sehr sich ihr Leben verändern wird. Ihre Eltern „Ludwig“ und „Maria“ kennen sie als Argentinier, mit denen sie seit ihrer Geburt in Buenos Aires und zuletzt in Europa gelebt haben. Sie haben weder je ihre echten Namen gehört – Artjom Dulzew und Anna Dulzewa – noch wissen sie, dass sie in Wirklichkeit russische Elitespione sind. Als der Flieger, mit an Bord sind auch der Berliner Tiergartenmörder sowie andere im Austausch freigelassene russische Spione und Kriminelle, nach gut drei Stunden im nächtlichen Moskau landet, wartet Wladimir Putin persönlich am Rollfeld. Mit Blumensträußen und einem „Buenas noches“ – die Kinder können kein Russisch – begrüßt der Präsident die Familie. 

Mit dem Flug vor gut einem Jahr, der Teil des größten Gefangenenaustauschs seit dem Ende des Kalten Krieges war, geht eine über mehr als ein Jahrzehnt sorgfältig aufgebaute Spionagekarriere zu Ende. Die Dulzews waren sogenannte „Illegale“, eine Spezialeinheit des russischen Geheimdienstes. Während die meisten Länder ihre Geheimdienstmitarbeiter als Diplomaten ins Ausland schicken, wo sie von Botschaften und Konsulaten aus nachrichtendienstlich arbeiten, setzt Moskau auch sogenannte „Deep-cover“-Agenten ein. Diese nehmen oft über Jahrzehnte hinweg eine falsche Identität und eine andere Nationalität an, um so mit perfekter Tarnung für Russland zu spionieren. 

