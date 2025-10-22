Russlands Schläferzellen - Die Agenten von nebenan

Im Konflikt mit dem Westen setzt Moskau auf sogenannte Illegale – eine Eliteeinheit von Spionen, die als Familien im Ausland auftreten und so geheim arbeiten, dass selbst die eigenen Kinder nichts ahnen. Enttarnungen der letzten Zeit liefern Aufschluss.