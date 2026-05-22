- Egisto Ott, Jan Marsalek und die verspätete Erkenntnis über Moskau
Der ehemalige österreichische Verfassungsschützer Egisto Ott ist in erster Instanz wegen Spionage für Russland verurteilt worden. Der Fall zeigt, wie moderne Spionage funktioniert. Besonders brisant ist die Verbindung zu Jan Marsalek, dem untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand.
Wien war immer eine Stadt der Diplomatie, aber auch eine Stadt der Spione. Zwischen UNO-City, Botschaften, internationalen Organisationen, Neutralitätsmythos und Kaffeehausdiskretion ließ sich seit dem Kalten Krieg vieles verbergen. Lange galt das als folkloristischer Teil der österreichischen Staatsräson: Man wusste, dass hier Dienste arbeiten, man wusste, dass Wien Drehscheibe ist, aber man behandelte es wie eine Spezialität der Stadt – ein bisschen „Der dritte Mann“, ein bisschen geopolitische Operette. Spätestens nach dem Urteil gegen Egisto Ott ist diese Leichtigkeit vorbei.
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