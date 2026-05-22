Russlands Schatten über Wien - Egisto Ott, Jan Marsalek und die verspätete Erkenntnis über Moskau

Der ehemalige österreichische Verfassungsschützer Egisto Ott ist in erster Instanz wegen Spionage für Russland verurteilt worden. Der Fall zeigt, wie moderne Spionage funktioniert. Besonders brisant ist die Verbindung zu Jan Marsalek, dem untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand.