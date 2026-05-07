Mehrere uniformierte Soldaten marschieren in perfekter Formation auf einer Straße. Foto.
Nordkoreanische Soldaten vor der Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau / picture alliance/dpa/Pool AP | Pavel Bednyakov

Russlands Propagandashow am 9. Mai Wie Putin den Sieg von 1945 zur Kulisse seines Krieges macht

Am 9. Mai instrumentalisiert Putin den Sieg von 1945, um den Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Doch die diesjährige Parade offenbart die Nervosität des Systems: weniger Militärtechnik, massive Sicherheitsvorkehrungen und Angst vor ukrainischen Drohnen.

VON FLORIAN HARTLEB am 9. Mai 2026 8 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Der 9. Mai ist in Russland längst mehr als ein Gedenktag. Er ist das Hochamt des politischen Putinismus: Militärparade, Geschichtskult, nationale Selbstvergewisserung und imperiale Drohkulisse in einem. Was ursprünglich an den Sieg über Hitlerdeutschland erinnern sollte, ist unter Wladimir Putin zu einer Propagandashow geworden, die Vergangenheit nicht erklärt, sondern instrumentalisiert. Der Kreml feiert nicht Geschichte, sondern Macht. Er erinnert nicht an die Opfer des Zweiten Weltkriegs, sondern benutzt sie als moralisches Kapital für die Gegenwart.

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Walter Buehler | Sa., 9. Mai 2026 - 15:49

... so ein Politik-Wissenschaftler, der als Politik-Berater und "Experte" seine Brötchen verdient. Er ist fasziniert vom osteuropäischen, insbesondere vom estnischen und ukrainischen Nationalismus.

Prof. Dr. Florian Hartleb, Consultant "... known for vivid language and provocative clarity, he has delivered more than 160 keynote speeches across 28 countries in Europe, the United States, and Asia. Based in Estonia ... he also curates high-level business and political delegations, bringing decision-makers directly into the realities of a digitized state."

Ei der Daus! Angesichts dieses akademischen Beratungs-Erfolges verstummt jede Kritik.

Welch ein Strom professoraler und politwissenschaftlicher Weisheit ergießt sich über uns begriffsstutzigen Cicero-Leser!

Ich wartete schon auf den ersten putinverklärenden Kommentar - und Sie haben ihn geliefert. Der Kremlherrscher hatte sich 2022 massiv verkalkuliert und steckt nun 4 Jahre später tiefer im Schlamassel, als er das je vorgehabt hat. Bevölkerung und Eliten werden unruhiger. Da die Ukraine immer stärkere Drohnen- und Raktenangriffe auf russische Energieinfrastruktur leisten kann, bleibt Putin in der Tat nicht viel mehr als abgespeckte Paraden?

Klaus Funke | Sa., 9. Mai 2026 - 16:45

Herr Hartleb: "Putins 9.-Mai-Ritual folgt einer einfachen Logik: Russland wird als ewiges Opfer und ewiger Sieger zugleich inszeniert. Der Westen erscheint als Bedrohung, die Ukraine als „nazistisch“, der Krieg als Fortsetzung des Großen Vaterländischen Krieges. Diese Erzählung ist historisch absurd, aber politisch nützlich. Sie erlaubt es dem Kreml, den Angriff auf die Ukraine nicht als imperialen Krieg darzustellen, sondern als angebliche Verteidigung gegen einen neuen Faschismus. Wer widerspricht, steht dann nicht einfach auf der anderen Seite einer politischen Debatte, sondern wird moralisch in die Nähe der Feinde von 1941 gerückt." Was ist daran falsch, Herr Hartleb?? Trotz Ihrer Gegenargumentation. Denn Sie, Herr Hartleb, sind einer dieser westlichen Propagandisten. Fakt ist: Man hat die Ukraine als Rammbock ausgesucht. Seit 1918 will man an Russlands Rohstoffe. Um nichts anderes geht es! Russlands Schätze locken. Aber man wird zum wiederholten Male scheitern. Putin hat recht.

Jens Böhme | Sa., 9. Mai 2026 - 16:53

Nordkoreanische Soldaten erobern das von der Ukraine besetzte russische Gebiet (Teil der Oblast Kursk) zurück. Gehts noch peinlicher, militärische Großmacht Russland?

Ingbert Jüdt | Sa., 9. Mai 2026 - 17:56

Es ist deterministisch berechenbar, was bestimmte Kolumnisten zu bestimmten Themen schreiben. Dass Russland die militärische Traditionspflege auch mit dem Ziel einsetzt, eine »ideologische Festigung« der eigenen Bevölkerung im Sinne der Staatsräson zu bewirken, wäre eine analytische Einsicht, wenngleich kaum keine neue. Dass Russland den 9. Mai »missbraucht«, ist pure Wertung, die nun mal davon abhängt, wie man die Situation des Ukrainekriegs insgesamt einschätzt.

Die Einschätzung, dass Russlands Regierung aktuell unter erheblichem Druck steht, ist in der Sache nachvollziehbar. Dass Russland die Ukraine »auslöschen« wollte, ist eine Greuelpropagandaerzählung des Westens. Insofern »missbraucht« Herr Hartleb die sowjetischen Opfer des Kriegs nicht weniger als Herr Putin.

Diese so sehr vorhersehbare und durchsichtige Phraseologie belegt, dass es auch den westlichen Ideologen um nicht mehr geht als die eigene Bevölkerung im Sinne der eigenen Propagandanarrative »ideologisch zu festigen«.

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