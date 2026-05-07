Russlands Propagandashow am 9. Mai - Wie Putin den Sieg von 1945 zur Kulisse seines Krieges macht

Am 9. Mai instrumentalisiert Putin den Sieg von 1945, um den Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Doch die diesjährige Parade offenbart die Nervosität des Systems: weniger Militärtechnik, massive Sicherheitsvorkehrungen und Angst vor ukrainischen Drohnen.