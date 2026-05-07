- Wie Putin den Sieg von 1945 zur Kulisse seines Krieges macht
Am 9. Mai instrumentalisiert Putin den Sieg von 1945, um den Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Doch die diesjährige Parade offenbart die Nervosität des Systems: weniger Militärtechnik, massive Sicherheitsvorkehrungen und Angst vor ukrainischen Drohnen.
Der 9. Mai ist in Russland längst mehr als ein Gedenktag. Er ist das Hochamt des politischen Putinismus: Militärparade, Geschichtskult, nationale Selbstvergewisserung und imperiale Drohkulisse in einem. Was ursprünglich an den Sieg über Hitlerdeutschland erinnern sollte, ist unter Wladimir Putin zu einer Propagandashow geworden, die Vergangenheit nicht erklärt, sondern instrumentalisiert. Der Kreml feiert nicht Geschichte, sondern Macht. Er erinnert nicht an die Opfer des Zweiten Weltkriegs, sondern benutzt sie als moralisches Kapital für die Gegenwart.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.