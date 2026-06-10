- Russland hat sich durch den Ukrainekrieg selbst beschädigt
Nach vier Jahren Ukrainekrieg wird immer deutlicher, dass Russland mit dem Angriff sich selbst den größten strategischen Schaden zugefügt hat. Von den menschlichen und materiellen Opfern ganz abgesehen.
Seit Beginn des Ukrainekrieges wurde nahezu jede Facette des Konflikts analysiert: die Nato-Osterweiterung, ukrainischer Nationalismus, westliche Sanktionen, Waffenlieferungen und verpasste diplomatische Chancen. Doch eine Frage wird erstaunlich selten gestellt: Ist Russland nicht selbst der größte Verursacher seiner gegenwärtigen strategischen Probleme?
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