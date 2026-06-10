Kiew
Zerstörte russische Panzer werden in Kiew ausgestellt, Juni 2025 / picture alliance/dpa | Matthias Balk

Putins fataler strategischer Fehler Russland hat sich durch den Ukrainekrieg selbst beschädigt

Nach vier Jahren Ukrainekrieg wird immer deutlicher, dass Russland mit dem Angriff sich selbst den größten strategischen Schaden zugefügt hat. Von den menschlichen und materiellen Opfern ganz abgesehen.

VON ULRICH VOM HAGEN am 10. Juni 2026 5 min

Autoreninfo

Ulrich vom Hagen ist Militärsoziologe und lebt in Nova Scotia, Kanada. Er war Offizier der Bundeswehr und arbeitete für deutsche und kanadische Regierungsbehörden. 

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Seit Beginn des Ukrainekrieges wurde nahezu jede Facette des Konflikts analysiert: die Nato-Osterweiterung, ukrainischer Nationalismus, westliche Sanktionen, Waffenlieferungen und verpasste diplomatische Chancen. Doch eine Frage wird erstaunlich selten gestellt: Ist Russland nicht selbst der größte Verursacher seiner gegenwärtigen strategischen Probleme?

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Thomas Veit | Mi., 10. Juni 2026 - 15:16

Nur - Problem: der Ukraine-Konflikt ist weder gewonnen oder verloren..., noch ist er zu Ende... - aktuell. Ende offen... ...

Thomas Hechinger | Mi., 10. Juni 2026 - 15:25

Bevor König Kroisos (Krösus) von Lydien, der als der reichste Herrscher der damals bekannten Welt galt, die Auseinandersetzung mit seinem Rivalen Kyros von Persien begann, fragte er beim Orakel in Delphi nach, wie es denn um sein Kriegsglück bestellt sein würde. Das Orakel antwortete Kroisos: „Wenn er gegen die Perser ziehe, werde er ein großes Reich zerstören.“ Blind vor Eifer überhörte Kroisos die Doppelbödigkeit dieser Aussage und begab sich in den Krieg mit Kyros. Am Ende des Krieges gab es kein Königreich Lydien mehr. Fortan war Lydien nur noch eine persische Satrapie.

Diese Anekdote sollten sich alle, die mal so schnell einen Krieg führen wollen, vorher zu Gemüte führen. Denn schon mancher begann übermütig einen Krieg und stand am Ende ohne alles da. Das gilt für den hochnäsigen Putin, der sich mit der Ukraine völlig verschätzt hat. Es gilt aber auch für Trump. Wenn er den Krieg mit dem Iran nicht baldigst beendet, könnte das für die USA zu einem zweiten Vietnam werden.

Klaus Funke | Mi., 10. Juni 2026 - 15:32

Ja, das stimmt. Aber dennoch ein aufgezwungener Krieg. Hätte Russland den Krieg nicht begonnen, hätte man es seitens der Ukraine und der NATO solange mit Nadelstrichen gereizt und provoziert, bis ein Krieg unvermeidlich geworden wäre, man wollte diesen Krieg seitens des Westens und der NATO und auch seitens der USA unter Biden. Dazu wurde die Ukraine aufgerüstet und als "Rammbock" benutzt. Es ging und geht immer um dasselbe: Die Reichtümer Sibiriens und Russlands wollte der Westen in die Hand bekommen so wie er das schon seit über 200 Jahren betreibt. Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion hatte dasselbe Ziel. Der riesige Fehler Russlands bzw. der Sowjetunion war die Zersplitterung und Aufteilung in einzelne selbstständige Staaten. Wäre die Sowjetunion einheitlich geblieben, gäbe es diesen und andere Kriege nicht. Russland kämpft auch jetzt um nichts anderes als um seine Existenz. Die Verlockungen Sibiriens + der russischen Rohstoffe sind auch künftig ein Antrieb für Kriege mit Russl.

Ingbert Jüdt | Mi., 10. Juni 2026 - 15:57

Aber der Satz des Autors »Doch statt eine klare strategische Entscheidung zu treffen, entschied sich Moskau für einen halbherzigen Mittelweg« hat ein paar für den Westen hässliche Implikationen: legt er doch nahe, dass die andere Hälfte dieses russischen Herzes damals noch Europa und insbesondere Deutschland als einem ehrlichen Makler vertraut hat. Dass die Minsker Vereinbarung bloß als Zeitgewinn zur Aufrüstung der Ukraine gedacht waren, hätte westlichen Medien vor 2022 in entrüstetem Gleichklang zurückgewiesen, während sie sich nach 2022 auf die sich selbst erfüllende Prophezeiung berufen konnten, zu der sie zuvor propagandistisch beigetragen haben.

Auch verschleiert die Wortwahl, dass die Aufrüstung der Ukraine von Anfang an die NATO-Faust im ukrainischen Boxhandschuh war. Die Schwächung von Russlands geopolitischer Stellung war das strategische Ziel der USA, und sie haben es durch die Kooptation ukrainischer Rechtsextremisten erreicht. Herr vom Hagen bleibt auf einem Auge blind.

... aktiv an der Verwirklichung der bisherigen Bündnispolitik mitgearbeitet, die die EU und die meisten Staaten der NATO in schwere wirtschaftliche, militärische und geopolitische Probleme gestürzt hat.

Wie die meisten, die an dieser fatalen Strategie der "westlichen" Demokratien mitgearbeitet haben, stellt auch Herr vom Hagen nicht die naheliegende Frage: "Sind die EU und die NATO nicht selbst die größten Verursacher ihrer gegenwärtigen geostrategischen und wirtschaftlichen Probleme?"

"Seit Beginn des Ukrainekrieges wurde nahezu jede Facette des Konflikts analysiert: die Nato-Osterweiterung, ukrainischer Nationalismus, westliche Sanktionen, Waffenlieferungen und verpasste diplomatische Chancen."

Das ist richtig, wird aber von den leidenschaftlichen Verehrern Selenskis NICHT so gesehen, die bei uns leider das Oberwasser in den Medien und in der Politik haben.
--
Es ist "ein Lehrbeispiel, wie politische Ambitionen, die die Realität ignorieren, am Ende genau das Gegenteil bewirken."

... und wieder einmal danke für Ihren sehr deutlichen und klaren Beitrag.
Aber ist nicht immer noch der Einäugige ein König unter den Blinden? Jedenfalls habe ich den Artikel von Herrn vom Hagen so objektiv wie bisher noch keinen - SO auch noch nicht im Cicero - empfunden.
Zu den Anmerkungen von Herrn Buehler ebenfalls 100% Zustimmung.
Wie ich früher schon mal geschrieben habe: die Leute in Generalstab und Geheimdienst, die vermutlich Putin in der Meinung bestärkt haben, er rollt mit ein paar hundert Panzern auf Kiew zu und dann stehen, wie weiland beim Größten Feldherrn aller Zeiten, die Massen jubelnd an den Straßen und rufen auf Russisch (natürlich NICHT auf Ukrainisch!) irgendwas mit Heil ..., DIE hätte ich an seiner Stelle irgendwohin zum Arbeiten geschickt.
Alternativ dazu war er aber vielleicht auch selber so verblendet. Es ist SO schade um die hunderttausende Toten, militärisch wie zivil, auf beiden Seiten, einfach gruselig.

Karl-Heinz Weiß | Mi., 10. Juni 2026 - 16:40

Im Geschichtsbild Putins ist die Ukraine ("Kiewer Rus") kein souveräner Staat, sondern Teil Russlands. Dies ist in den russischen Medien die Erklärung für diesen Krieg, und deshalb wäre selbst ein Waffenstillstand für Putin in seinem Land allenfalls als "Zwischenlösung" vermittelbar. Eine ganz andere Frage ist, ob die Russische Föderation längerfristig noch Bestand hat. Für die asiatischen Teile, die den "Blutzoll" hauptsächlich zahlen, ist das Geschichtsverständnis Putins wenig nachvollziehbar. Eine Annäherung an China wäre naheliegender.

Ihre Analyse ist nicht stichhaltig und deshalb auch Ihre Prognose nicht. Russland besteht schon fast 1000 Jahre und es wird noch lange bestehen, länger als unser Land, das von Merz & Co sehenden Auges in einen neuen Krieg, den finalen dritten nämlich, getrieben wird. Der Nationalstolz hält die Russen zusammen, während er uns beinahe ausgetrieben wurde. Freilich hat uns daher AH einen Bärendienst erwiesen, auf dem immer wieder verwiesen wird. Zu Unrecht mMn. Bei uns heißt Nationalstolz gleich Faschismus. Was kompletter Unfug ist. Im Übrigen sind Russland und die Ukraine auch rein menschlich sehr nahe verbunden. Viele Russen haben Ukrainerinnen geheiratet und umgekehrt ebenfalls. Die beiden Völker gehören neben den Weißrussen absolut zusammen. Das ist wie bei uns im kleineren Maßstab Preußen und Bayern, selbst Schlesier und Pommersche gehören zu Deutschland. Die Geschichte wird nicht von Politikern und Ideologen gemacht, sondern von Völkern gelebt.

Russland eroberte die Gebiete östlich des Ural im wesentlichen erst zwischen 1580 und 1690. Ob die Russische Föderation mit rund 35 Amtssprachen das von Ihnen vermutete extreme Nationalgefühl hat, möchte ich hinterfragen. Unbestritten leisten die aus den Gebieten östlich des Ural den höchsten Blutzoll. Die Jugend in Moskau und St. Petersburg ist vom Krieg wesentlich weniger tangiert.

Jürgen Goldack | Mi., 10. Juni 2026 - 22:41

Was, Herr v. Hagen, hätte Putin Anfang 2022 tun sollen? Weiter die Bevölkerung der Ostoblaste Luhansk und Donezk, bewohnt zu 80% russischstämmiger Einwohner, die von ukrainischen Milizen und dem nationalsozialistisch orientierten Asow Bataillon (Regiment) seit der Maidan Revolution 2014 in Kiew übelst mit schlimmen Methoden quälen und ermorden lassen? Er ist nach Vorwarnung - wie es Putins Art zu sein scheint - in die Ostukraine ein marschiert. Er hat versucht entgegen der Darstellung Kiews und auch westlicher Medien, die Bevölkerung mit für einen Krieg humanen Methoden gegen Kiew zu verteidigen, zu befreien. Der Krieg hätte im April 2022 (Verhandlungen in Istanbul) beendet werden können. Selenskyj, motiviert bzw. veranlasst durch Boris Johnson i. A. Bidens lehnte Friedensgespräch ab! Was hat Putin falsch gemacht? Nichts. Er reagiert selbst bis heut auf bösartigste Provokationen Selenskyjs relativ gelassen. m. E. ein besonnener d. Frieden vorziehender intelligenter Stratege!

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