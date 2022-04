So erreichen Sie Nathan Giwerzew:

Nathan Giwerzew studierte Literatur- und Politikwissenschaft in Berlin und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Dr. Johann Wadephul ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus Schleswig-Holstein. Seit 2009 war er in mehreren parlamentarischen Gremien aktiv, in denen er zu außenpolitischen Fragen gearbeitet hat – so etwa im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und im Europarat. Bei der Bundestagswahl 2021 erhielt er über die Landesliste Schleswig-Holstein erneut ein Mandat. Er ist Mitglied des „Petersburger Dialogs“.

Herr Wadephul, Sie fordern eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der deutschen Russlandpolitik. Um was genau soll es in diesem Gremium gehen?