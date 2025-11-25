Zensur und politische Verfolgung in Russland - „Wer die Wahrheit sagt, den zwingen Sie zu schweigen“

Schon bald nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde in Russland die Freiheit erneut beschnitten. Wer sich die Meinungskontrolle unter Putin genau anschaut, der erblickt darin eine Mahnung für den Westen.