Zensur und politische Verfolgung in Russland „Wer die Wahrheit sagt, den zwingen Sie zu schweigen“

Schon bald nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde in Russland die Freiheit erneut beschnitten. Wer sich die Meinungskontrolle unter Putin genau anschaut, der erblickt darin eine Mahnung für den Westen.

VON HENRIEKE STAHL am 29. November 2025 10 min

Prof. Dr. phil. Henrieke Stahl lehrt slavistische Literaturwissenschaft an der Universität Trier. 

„Monsieur Gefängniswärter, Monsieur Aufseher (…) Wer die Wahrheit sagt, den zwingen Sie zu schweigen / Seit unserer Kindheit wurde uns im Gymnasium Freiheit gelehrt / Und Sie können uns diese nicht nehmen“ – rappt Alexander Puschkin als Schüler in einem russischen Spielfilm aus dem Februar 2025, der die fiktionalisierte Biografie des Nationaldichters als Rap-Musical-Drama darbietet. Der junge Puschkin greift einen Lehrer an, der im Film seinen Gegenspieler vorwegnimmt: den Grafen Alexander von Benkendorf, der zum ersten Chef der russischen Geheimpolizei und Oberzensor unter Zar Nikolaj I. wird. 

Klaus Funke | Sa., 29. November 2025 - 12:29

Ich habe persönlich diese Erfahrung gemacht, dass ich nach deutlich Putin kritischen Posts von RT gesperrt wurde. Ein Wiedereinsteigen in den Diskutanten-pool wird bis heute verhindert. Also, man ist da offenbar auch noch nachtragend. Ein unschönes Kapitel von Meinungsbeherrschung. Das Ergebnis ist, ich schaue jetzt deutlich kritischer auf RT. Dieser Sender lässt nur dann eine "freie" Meinung zu, wenn sie klar pro-Putin und kräftig anti-westlich ist. Wie gesagt, ich kann alles ziemlich konkret belegen, mit Datum und Inhalt. Im Grunde ist es ein kindisches und primitives Verhalten und erinnert ganz stark an die Zensur i.d. DDR, welche ich selbst in den 80- igern an vielen Beispielen erlebt habe. Dabei ging man bei RT so vor, dass ein (offenbar bestellter) Forist eine Gegenrede erhob/inszenierte und nachdem ich widersprochen hatte, kam nach zwei Ermahnungen das Aus. Alles sah aus wie vorprogrammiert. Bei näherer Betrachtung aber Kindergartenniveau. Hätte indes mehr Niveau vorausgesetzt.

Urban Will | Sa., 29. November 2025 - 13:01

ebenso imposante wie erschreckende Gegenüberstellung russischer und deutscher Verhältnisse in Sachen Meinungsfreiheit.
Was Russland aber nicht macht: sich moralisch über andere Länder zu erhöhen und deren Zustände zu kritisieren wie es der linksgrünwoke durchsetzte Oberlehrer Deutschland seit Jahrzehnten praktiziert, geflissentlich übersehend, dass in diesem Lande die Zustände so sind, dass es de facto keine freie Meinungsäußerung mehr gibt, zumindest keine folgenlose, sollte sie dem Mainstream entgegen stehen.
Der vorläufige Höhepunkt des Zerfalls dieses Landes hin zur „sanften“ (es fehlt noch die physische Gewalt) Gesinnungs-Diktatur, war die – ich kann es nicht anders ausdrücken – schäbige Rede unseres Präsidenten am 9.11.25. Gerade an diesem für uns so bedeutenden Tag fordert er das Verbot eines Grundpfeilers der parlamentarischen Demokratie: der Opposition.
Wir spielen Demokratie, aber wir sind keine wirkliche. Zeit für Vernunft, Zeit für die Wende.

Thomas Hechinger | Sa., 29. November 2025 - 13:22

„Auch wenn wir uns – weithin noch – realer Freiheit und funktionsfähiger Demokratie erfreuen dürfen...“

Haben Sie auch Sorge, bei Ihnen könnte es morgens um 6.00 Uhr an der Haustüre klingeln, Frau Professor Stahl? Oder wozu dient sonst dieses versteckte Bekenntnis, das Ihren voranstehenden Betrachtungen zuwiderläuft?

IngoFrank | Sa., 29. November 2025 - 15:37

Wenn ich die Maßstäbe der alten DDR anlegen würde, käme ich höchstens allerhöchstens zu „relativen Freiheit“ im jetzt und ist dieses Landes

Jens Böhme | Sa., 29. November 2025 - 13:49

- weg mit dem Packeis! Nachdem das alte sozialistische System kläglich zusammenbrach, muss zwangsläufig eine erfolgreiche Ordnung/System geschaffen werden. Was liegt da näher, als das Altbewährte seit vielen tausenden Jahren: Autokratie oder Diktatur. Demokratie und Freiheit für alle ist kein erfolgversprechendes System, da es Chaos, Unruhe und Orientierungslosigkeit produziert. Vielfalt überfordert. Gilt nicht nur für Russland.

Christa Wallau | Sa., 29. November 2025 - 14:10

Ja, so dürfte es wohl in Rußland sein.
Jedenfalls kann ich es mir gut vorstellen.
Es paßt im übrigen zum Verständnis der meisten Russen von Recht u. Ordnung. Deshalb wird Putin ja auch trotz allem immer wieder gewählt.

Hier in D stehen uns russische Verhältnisse unmittelbar bevor, wenn wir es nicht schaffen, die jetzigen "Meinungsmacher" (Altparteien u. ihre Verbündeten in Medien, Institutionen/ Organisationen) zu entmachten.
Zwar geschieht die Verfolgung unliebsamer Meinungen bei uns unter anderen inhaltlichen Kriterien, aber grundsätzlich ist sie derjenigen in Rußland jetzt schon sehr ähnlich.
Viel Zeit bleibt uns freiheitsliebenden Bürgern nicht mehr; denn Verschärfungspläne für noch mehr Zensur liegen schon in der Schubladen des deutschen Innenministeriums u. der EU-Administration.
Hoffentlich gelingt es uns noch rechtzeitig - dank alternativer Medien - den hoch-nötigen Kampf gegen Bevormundung u. Raub der bürgerlichen Freiheiten durch die herrschende "Klasse" zu gewinnen!

Ernst-Günther Konrad | Sa., 29. November 2025 - 14:33

Auch wenn man das ein oder andere Verhalten Russlands versteht, ist, so denke, ich keiner hier im Forum so blauäugig nicht zu erkennen, dass auch Putin ein Autokrat ist. Und weil es Autokraten so brauchen, richten sie sich natürlich auch eine individuell *interpretierte Meinungsfreiheit* ein. Ich zweifle keine Sekunde an, dass er sich seiner vermeintlichen Kritiker genauso entledigt bis hin zum Mord, wie das einige andere Staaten der Welt auch machen.
Nur wenn ich so lese, wie man mit auffälligen´Paragraphen in Strafgesetzen den äußeren Anschein erhalten will, es wäre alles nach Gesetz und Ordnung erinnert mich immer mehr an unsere schwindende Demokratie. Beleidigungsparagrafen von Politikern und einer für *Staatsdelegitimerung: Deutschland wandelt sich derzeit immer mehr in eine Autokratie unter dem Deckmäntelchen *unsere Demokratie verteidigen*. Der offene Verfassungsbruch, die offene Korruption in der Regierung und eine Unterdrückung der Opposition Kennzeichnen den Verfall.

Markus Michaelis | Sa., 29. November 2025 - 15:16

da ist wahrscheinlich mehr dran als uns lieb ist. Der menschliche Geist ist tatsächlich oft fragil, mit einer komplexen Realität überfordert, chaotisch springend. Auch das Universum ist tatsächlich chaotisch, weil es nicht DIE eine menschliche Natur gibt, die wir alle anstreben sollten. Das ist viel unbestimmter, es kann so oder auch anders sein.

Wir verteidigen Demokratie, GG und Menschenrechte - absolut !!! Dazu gehört die offene Gesellschaft und Weltoffenheit, nur steht leider der größere Teil der Welt gerade eher hinter Putin (und anderen Strömungen) als hinter dem Westen. Je angegriffener wir werden, weil Putin aggressiv, China erfolgreich und die Demographie in anderen Weltteilen vorteilhafter ist, desto mehr schützen Demokratie, GG und Menschenrechte nicht das Individuum, sondern das Individuum muss zeigen, dass es die Vorgaben der Menschenrechte etc. richtig erfüllt. Gegen das Chaos eben.

Schön ist das nicht, aber wahrscheinlich normal.

