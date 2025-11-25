- „Wer die Wahrheit sagt, den zwingen Sie zu schweigen“
Schon bald nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde in Russland die Freiheit erneut beschnitten. Wer sich die Meinungskontrolle unter Putin genau anschaut, der erblickt darin eine Mahnung für den Westen.
„Monsieur Gefängniswärter, Monsieur Aufseher (…) Wer die Wahrheit sagt, den zwingen Sie zu schweigen / Seit unserer Kindheit wurde uns im Gymnasium Freiheit gelehrt / Und Sie können uns diese nicht nehmen“ – rappt Alexander Puschkin als Schüler in einem russischen Spielfilm aus dem Februar 2025, der die fiktionalisierte Biografie des Nationaldichters als Rap-Musical-Drama darbietet. Der junge Puschkin greift einen Lehrer an, der im Film seinen Gegenspieler vorwegnimmt: den Grafen Alexander von Benkendorf, der zum ersten Chef der russischen Geheimpolizei und Oberzensor unter Zar Nikolaj I. wird.
