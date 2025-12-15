Roosevelt Stalin
Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt im Gepräch mit dem sowjetischen Diktator Josef Stalin in Jalta / picture-alliance / dpa | -

Weißes Haus und Kreml Wiederholt sich die Geschichte der fundamentalen Fehleinschätzungen?

Donald Trumps Ukraine-Politik weckt historische Erinnerungen an fatale Fehleinschätzungen im Weißen Haus. Ein Blick zurück auf Roosevelt und Stalin zeigt, wie gefährlich Illusionen über den Kreml werden können.

VON THOMAS URBAN am 15. Dezember 2025 9 min

Thomas Urban

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

Ein US-Präsident, der darauf setzt, mit dem Kremlherrn als Verbündetem nicht nur eine neue Weltordnung aufbauen, sondern auch gewaltige Handelsverträge abschließen zu können. Er will überdies Staatsgrenzen in Europa über die Köpfe der betroffenen Länder hinweg neu ziehen und missachtet jegliche moralischen Grundsätze, wenn er den Aggressor in einem Krieg belohnen, das Opfer aber einseitig zu Gebietsabtretungen zwingen will, ihm außerdem keine Garantien für die Zukunft anbietet, gar mangelnden Friedenswillen vorwirft und es obendrein verhöhnt.

