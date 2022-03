Herr Kiesewetter, Sie waren 27 Jahre Soldat, Sie waren bei der Nato, in Auslandseinsätzen auf dem Balkan und auch zu Dienstreisen in Afghanistan. Sie sind jetzt Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages, das die Nachrichtendienste des Bundes kontrolliert. Wie schätzen Sie die gegenwärtige Lage in der Ukraine ein?