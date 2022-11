Zeit ist relativ. Vor noch nicht einmal sechs Wochen schwor Wladimir Putin in einer prunkvollen Zeremonie im Georgssaal des Großen Kremlpalastes anlässlich der Quasi-Annexion von vier ukrainischen Regionen – Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja – die Eliten und die Bevölkerung darauf ein, dass dieser Bund ewig halten würde. Dass selbst die Ewigkeit nur 40 Tage dauern kann, bewies der am 9. November angekündigte Rückzug Russlands auf das linke Dnipro-Ufer. In einer nur zu offensichtlich inszenierten Sitzung empfahl der Kommandant russischer Streitkräfte in der Ukraine, Sergej Surowikin, die Errichtung von Verteidigungspositionen am Ostufer des Flusses Dnipro. Verteidigungsminister Sergej Schojgu akzeptierte die Empfehlung Surowikins ohne Widerrede, betonte die Notwendigkeit, die „Kampffähigkeit zu wahren“ und das „Leben russischer Soldaten zu schonen“, und gab sogleich den Befehl, den geordneten Rückzug anzutreten.

Strategische Niederlage Russlands

Mit dem durch erfolgreiche ukrainische Gegenoffensiven erzwungenen Truppenabzug gibt Russland nicht nur einen erheblichen Teil der teilbesetzten ukrainischen Region Cherson, sondern auch die strategisch, aber auch symbolisch wichtige Provinzhauptstadt Cherson auf. Pikanterweise handelt es sich bei der Stadt Cherson um das einzige seit Beginn der aktuellen Kriegsphase am 24. Februar 2022 durch Russland eroberte regionale Zentrum. Damit wurde die Welt Zeuge der jüngsten in einer langen Reihe von großen russischen Niederlagen in der Ukraine und des bedeutendsten Erfolges der Ukraine seit der Isjum-Lyman-Operation vom September 2022.

Ganz unerwartet kam diese Entwicklung freilich nicht. Denn Surowikin, der nach dem fluchtartigen Rückzug der russischen Truppen aus Charkiw zum Befehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine ernannt wurde, warnte mehrfach vor anstehenden „schwierigen Entscheidungen“. Nach zahlreichen Berichten begann Russland bereits Mitte Oktober mit der Vorbereitung des Rückzuges. Mit dem Abzug Russlands wird der aus ukrainischer Sicht strategisch gefährliche russische Brückenkopf am rechten Dnipro-Ufer aufgelöst. Damit verringert sich die Wahrscheinlichkeit russischer Offensivoperationen in der Zentral- und Südukraine enorm, was den ukrainischen Streitkräften wichtige Umgruppierungen ermöglicht. Einen Wendepunkt im Krieg wird aber auch diese strategische Niederlage Russlands nicht bringen.

Niederlagen bleiben für das Putin-Regime folgenlos

Doch welche Bedeutung hat die Niederlage in Cherson für Wladimir Putins Regime? Seit Beginn der russischen Invasion wurde intensiv darüber spekuliert, dass ein militärisches Scheitern in der Ukraine den Sturz von Wladimir Putin provozieren könnte. Schließlich belegen nicht wenige historische Vorbilder, dass gescheiterte Militärabenteuer zu einem schnellen Niedergang autoritärer Regime führen können. Doch dürfte diese Erwartung im Falle von Putins Russland enttäuscht werden. Denn schließlich sind die Ziele der sogenannten „Spezialmilitäroperation“ zu zahlreich und widersprüchlich, um ein eindeutiges Urteil über Sieg und Niederlage zuzulassen.

Nachdem die Mehrheit der russischen Bevölkerung Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht als einen Akt völkerrechtswidriger Aggression, sondern als einen Russland aufgezwungenen Krieg gegen einen übermächtigen westlichen Gegner betrachtet, wird im Grunde genommen so gut wie jede Form des Widerstandes unabhängig vom tatsächlichen Ausgang als ein Sieg Moskaus gefeiert werden. Dank der Obrigkeitshörigkeit und Konformitätsbereitschaft weiter Teile der passiven Mehrheit der russischen Gesellschaft wird der Kreml beinahe jedes Ergebnis zu seinen Gunsten interpretieren können. Und die wenigen verbliebenen Kritiker werden mit Repressionen zum Schweigen gebracht.

Radikale Kräfte gewinnen an Einfluss

Ganz und gar folgenlos dürften die jüngsten Ereignisse für Wladimir Putin jedoch nicht bleiben. Durch die aktuellen Entwicklungen wird der radikale Flügel innerhalb der russischen Führung stark an Einfluss gewinnen.

Aufgrund der militärischen Misserfolge der russischen Armee, der von zahlreichen Skandalen begleiteten Mobilmachung und des sinkenden Zuspruchs des Volkes für den Kreml benötigt Putin einen Sündenbock. Die Absetzung von Verteidigungsminister Schojgu und Generalstabschef Gerasimov wäre gegenwärtig die naheliegendste Lösung. Mit diesem Schritt würde sich Putin allerdings enorm selbst schwächen und an Einfluss innerhalb der wichtigen Gruppe der sogenannten Silowiki (Führungsebene der Sicherheitsbehörden) verlieren. Denn der radikale Flügel unter der Führung des Wagner-Gründers Jewgenij Prigoschin und Tschetscheniens Diktator Ramsan Kadyrow fordern niemand Geringeren als den Gouverneur des Gebietes Tula und in die Operation im Vorfeld der Annexion der Krim im Jahr 2014 involvierten ehemaligen hohen Verantwortlichen des russischen Militär-Nachrichtendienstes GRU, Aleksej Djumin, als neuen Verteidigungsminister.

Damit würde der radikale Flügel innerhalb der russischen Führung stark an Einfluss gewinnen. Gegen das mit formeller militärischer Macht ausgestattete agile Triumvirat Prigoschin–Kadyrow–Djumin würde Wladimir Putin kaum ankommen können.

Während der Rückzug aus Cherson für Wladimir Putin international zwar blamabel, innenpolitisch aber nicht katastrophal erscheint, könnten jedoch die dadurch ausgelösten und von Radikalen geforderten Maßnahmen, wie beispielsweise personelle Rochaden, Putin – nicht nur – sein Amt kosten.