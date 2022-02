Nein, gegen die zahlenmäßig fünftgrößte und mit modernster Technologie ausgestattete Streitmacht der Welt ist für die Ukraine kein Krieg zu gewinnen. Wir befinden uns nicht auf der Schauspielbühne, sondern im Auge der nackten Realität des Todes. Wenn Selenskyj als Held in die Geschichtsbücher eingehen will, dann muss er jetzt im Dienst der Humanitas seine Armee und Bevölkerung, und sei es unter Tränen, zu Ruhe und Deeskalation aufrufen. Er sollte stattdessen den russischen Panzern mit seiner Abdankungsurkunde in der Hand vor dem Präsidentenpalast in Kiew entgegentreten und so seinem Volk einen letzten Dienst erweisen. So gnadenlos und brutal dies auch ist, seine Verantwortung für die Zivilbevölkerung und viele unschuldige Tote gebieten es, und wer es auf Seiten der europäischen Staatengemeinschaft gut mit dem ukrainischen Volk meint, sendet nicht weiter wertlose Solidaradressen, sondern versucht die ukrainische Regierung von diesem Schritt zu überzeugen und gewährt ihr im Gegenzug Generalasyl.