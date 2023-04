Der ungewisse Ausgang des Ukraine-Krieges und die damit verbundene Hoffnung, dass die russische Aggression zurückgeschlagen werde, lassen wiederholt Überlegungen laut werden, dass einem möglicherweise zu einem Rückzug und damit in eine Niederlage gedrängten Russland die Schmach des verlorenen Krieges erspart werden müsse. In solchen Äußerungen wird dann ein Vergleich zur Niederlage des Deutschen Reiches am Ende des Ersten Weltkriegs und dem unheilvollen Vertrag von Versailles angestellt. Das müsse, so heißt es, dem großen und stolzen Russland erspart werden. Es ist zu fragen, ob dieser Vergleich wirklich stimmt und auch, ob dahinter nicht vielmehr die Sorge steht, ein gedemütigtes Russland werde nur auf Vergeltung sinnen.

Da gegenwärtig kaum anzunehmen ist, dass Putin den von ihm inszenierten Krieg aus eigenem Entschluss aufgeben wird, ist eher daran zu denken, dass der Krieg nur nach einem wie auch immer sich vollziehenden Abgang Putins enden wird. Das könnte ähnlich wie 1917, als die russischen Truppen sich weigerten weiterzukämpfen, durch eine Meuterei an der Front in der Ukraine ausgelöst werden. Dafür gibt es angesichts der schlechten Versorgungslage der Truppe, gepaart mit Verantwortungsscheu der Offiziere, schon heute erste Anzeichen.

Denkbar wäre auch, dass die oberste militärische Führung in Moskau gegen Putin putscht, der die Armee, den Stolz Russlands, in eine katastrophale Niederlage geschickt hat. Ein solcher Schritt wäre in der Tat revolutionär, weil sich Russland immer gerühmt hat, dass es dort keinen Bonapartismus, das heißt Putsch des Militärs, gebe.

Geheimdienste könnten für Putin zur Gefahr werden

Eine dritte Gefahr für Putin könnte schließlich von den sogenannten Oligarchen ausgehen, die ihren Reichtum und dessen Sicherung bisher allein Putin verdanken. Sie könnten zunehmend daran zweifeln, ob sie darauf weiterhin vertrauen können. Fraglich ist allerdings, welche Druckmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Sie müssten nach Verbündeten im Machtapparat Ausschau halten. Hier kommt der Geheimdienstapparat ins Spiel, bis jetzt Putins wichtigster Rückhalt. Aber das kann sich auch ändern.

Catherine Belton hat in ihrem Buch „Putin’s People“ dargestellt, wie der KGB in der Spätphase der Sowjetunion sich auf eigene Interessen besann und in großem Umfang Gelder im westlichen Ausland in Sicherheit brachte. Sollten also maßgebliche Kreise im Geheimdienst FSB zu dem Schluss kommen, dass Putin gescheitert sei, könnte es zu einer Bewegung des „Rette sich, wer kann“ kommen.

Mit dem sicheren, nur zeitlich nicht bestimmten Ende Putins stellt sich die Frage nach dem Schicksal Russlands. Wird es zu einem Chaos kommen, wie nach der Februarrevolution 1917, als die republikanischen Politiker nicht in der Lage waren, einen demokratischen Staat zu errichten, und ein Opfer der kaltblütigen Entschlossenheit der Bolschewiken unter Lenin wurden?

Das Ende der Zarenherrschaft bedeutete die Absplitterung der vom Zarenreich eroberten Randgebiete im Westen, der Baltischen Republiken, Finnlands und des sogenannten Kongresspolen, aber auch Weißrusslands und der Ukraine. Auch ging der ganze Transkaukasus verloren, wo heute die Republiken Georgien, Armenien und Aserbaidschan bestehen. Ebenso versuchten die zentralasiatischen Eroberungen, und sogar der Ferne Osten, sich vom Russischen Reich zu lösen. Die Sowjetmacht konnte einen Teil dieser Sezessionen rückgängig machen, aber nach dem Ende der Sowjetunion 1991 errangen sich diese Staaten dann doch ihre Unabhängigkeit.

Putin bekräftigt Appelle an den russischen Patriotismus

1991 wurden aber weitere Bruchlinien sichtbar, besonders in den Bestrebungen der Völker des Nordkaukasus, Tschetscheniens, die zwei blutige Kriege um ihre Unabhängigkeit verloren. Auch die Lage in Dagestan ist höchst instabil. Mehr noch, nur mit Mühe gelang es der Regierung Jelzin, das Entstehen einer Uralrepublik mit dem Schwerpunkt Jekaterinburg und einer sibirischen Republik um Nowosibirsk zu verhindern. Der tatarischen Republik mit der Hauptstadt Kasan räumte Jelzin mehr Privilegien ein als irgendeinem anderen Gliedstaat der Russischen Föderation. Die Unruhen in Chabarowsk, im Fernen Osten, im Jahr 2020 bezeugten auch dort Widerstand gegen die Moskauer Herrschaft. Die auftretenden Risse im russischen Staatsverband wiesen auf die Eroberungsgeschichte des Reiches hin und könnten sich heute als mögliche Bruchlinien erweisen.

Putin bemüht sich, solchen nicht auszuschließenden Tendenzen durch wachsende, mit dem Ukrainekrieg bekräftigte Appelle an den russischen Patriotismus zu begegnen. Dass aber solche Befürchtungen vorhanden sind, ist deutlich geworden aus den wiederholt artikulierten Äußerungen, eine Entwicklung, wie sie zum Zerfall Jugoslawiens geführt habe, dürfe es in Russland auf keinen Fall geben. Diese Haltung erklärt auch die niemals wirklich aufgegebene Unterstützung für das Regime Milosevics in Jugoslawien.

Überholte These der deutschen Ostpolitik

Sollte es nach dem Ende Putins zu einem Machtübergang kommen, der der Entwicklung ähnelt, wie sie sich nach Stalins Tod vollzog, so wäre zunächst nicht klar, ob sich eine neue Einmann-Herrschaft oder eine Kollektivführung etabliert. Die zentrifugalen Tendenzen in Russland würden vermutlich gleichwohl auftreten.

Amerika und Europa sollten in dieser Situation nicht den Fehler der ausländischen Interventionen wie nach dem Zusammenbruch der Zarenherrschaft begehen. Das hätte eher die Folge, dass sich die russischen Abwehrkräfte gegen solche Eingriffe zusammenschlössen. Der Westen wäre also gut beraten, den Auflösungsprozess des russischen Kolonialreiches sich selbst zu überlassen. Das heißt in der gegenwärtigen Situation der Beurteilung, ob auf das russische Selbsterhaltungsinteresse bei einem Bemühen um die Beendigung des Ukrainekrieges Rücksicht genommen werden müsse, dass der Zerfall russischer Macht für den Westen von größerem Interesse für die langfristige Sicherung des Friedens in Europa ist.

Die überholte These der deutschen Ostpolitik, es gebe keine Sicherheit in Europa ohne Beteiligung Russlands, wird in Zukunft ersetzt werden müssen durch die These, dass Europa seine Sicherheit vor allem gegenüber Russland gestalten muss. Der Ausschluss Russlands aus dem europäischen Sicherheitssystem wirft allerdings die Frage nach dem russischen Nuklearwaffenpotential auf, die besonders dann kritisch ist, wenn sich der russische Staatsverband auflöst.

Der Westen sollte durch eine strikte Nichteinmischung in die schicksalhafte Entwicklung in Russland keinerlei Vorwand für den Einsatz von Nuklearwaffen geben, sodass diese durch länger dauernden Nichtgebrauch allmählich obsolet werden. Das ist auch dann zu erwarten, wenn das autokratische System in Russland durch ein demokratisches ersetzt wird.

Auflösungsprozess liegt im Interesse des freiheitlichen Europa

Der skizzierte Auflösungsprozess Russlands liegt wegen der Eliminierung der von dort seit der Errichtung der Sowjetherrschaft für die Sicherheit Europas ausgehenden Bedrohung, die nur durch die Perestroika und Jelzin-Phase kurzfristig unterbrochen war, im elementaren Interesse des freiheitlichen Europas. Deshalb ist die eingangs gestellte Frage, ob auf Russlands Befindlichkeiten Rücksicht genommen werden müsse, zu verneinen.

Der letztlich anzustrebende Ausfall Russlands als globale Großmacht führt auch zu einer bedeutenden Verlagerung des die weitere Entwicklung im 21. Jahrhundert bestimmenden Großmachtkonflikts zwischen Amerika und China. China ist sich sehr wohl des Wertes eines starken Russlands an seiner Seite bewusst und wird in seinem weltpolitischen Auftreten durchaus durch einen Ausfall Russlands beeinträchtigt werden.

Das Fazit für das westliche Verhalten im Ukrainekrieg ist deshalb eindeutig dahin zu ziehen, dass der Ukraine alle nur mögliche Unterstützung zuteilwerden muss, damit sie die russischen Aggressoren aus dem Lande vertreiben kann und so den Krieg gewinnt. Der Krieg wird nicht durch Eroberung russischen Territoriums gewonnen, wobei die Krim nicht zu Russland gehört, sondern durch den vollständigen Abzug der Russen. Die Sowjetunion hat auch den Afghanistankrieg durch Abzug verloren. Putin, der sich so oft auf das sowjetische Beispiel beruft, kann es auch in diesem Falle tun.