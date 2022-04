Die Vereinigten Staaten teilten diese Ansicht weiterhin, schickten aber über Polen Nachschub in die Ukraine, um zu zeigen, dass Washington sich mehr dem Widerstand verpflichtet fühlte als der Überzeugung, Russland sei in Gefahr. Moskau setzte seinen Vorstoß an drei Fronten fort: von Weißrussland im Norden, über den Donbass im Osten und von der Krim im Süden. Es war ein chaotischer Vormarsch, da die Fronten nicht koordiniert waren und es nicht möglich war, drei verschiedene Fronten gleichzeitig zu versorgen. Das russische Scheitern wurde durch den 60 Kilometer langen Panzerstau von Weißrussland in Richtung Kiew symbolisiert.