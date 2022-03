Die wirtschaftlichen und politischen Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Krieges sowie seine kulturelle Selbstisolation werden in nichtoffiziellen russischen Telegram-Kanälen rege diskutiert. Es rückt dabei insbesondere die Frage in den Vordergrund, wie die aktuellen Ereignisse geschichtlich zu interpretieren sind. Ein Beispiel aus dem moderat regimekritischen Telegram-Kanal „Tolkovatel’“ („Der Interpret“): „Putin trifft sich im Kreml mit dem israelischen Premierminister Bennett. Wie ich bereits geschrieben habe, nimmt die Bedeutung Israels und der gesamten jüdischen Gemeinde in Russland dramatisch zu. Sie sind die letzte Verbindung zur Ersten Welt und das letzte Bollwerk gegen den Absturz unseres Landes in ein Neues Mittelalter. Wie ein prominentes Mitglied der jüdischen Gemeinde Russlands, Stas Belkovskij, schreibt: ,Wir beobachten und verfolgen die Situation genau.‘“

Wenn wir zunächst einmal von der Frage absehen, wie realistisch „Tolkovatel’“ die Vermittlerrolle Israels und der jüdischen Gemeinde in Russland überhaupt einschätzt – es fällt auf, dass er von einem „Neuen Mittelalter“ spricht. Was meint er damit? Und wo liegen die Wurzeln dieses Begriffs?