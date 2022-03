Sergei Schoigu wurde 1955 in der autonomen Oblast Tuwa geboren. Allein schon dieses Detail verdient Beachtung. Denn die sowjettreue südsibirische Kleinstrepublik ist erst 1944 in die Sowjetunion einverleibt worden. Ab 1943 kämpften tuwinische Reiter als Kriegsfreiwillige Seite an Seite mit der Roten Armee gegen das nationalsozialistische Deutschland. Sie erwarben sich schnell den Ruf unerschrockener und furchtloser Krieger: In ihrem Ehrenkodex waren Rückzugsmanöver nicht vorgesehen, und sie nahmen keine Gefangenen.