- Hat Putin sich verkalkuliert?
Russische Drohnen im Nato-Luftraum sind keine Vorboten eines Großangriffs Putins, sondern gezielte Provokationen und Drohgebärden, wie es sie auch im Kalten Krieg gab. Womit Putin anscheinend nicht gerechnet hat: Als Reaktion rüsten die Nato-Staaten jetzt massiv auf.
Innerhalb von knapp zwei Wochen machten vier Fälle russischer Provokationen gegenüber Staaten an der Nato-Ostflanke Schlagzeilen in der internationalen Presse: In der Nacht zum 10. September sind rund 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen, doch nur drei oder vier wurden nach offiziellen Angaben abgeschossen. Am 14. September machte eine weitere Drohne eine 50 Minuten währende Runde über rumänischem Territorium; die dortige Luftwaffe beschränkte sich darauf, sie zu beobachten.
Am 19. September flogen drei russische MiG-31 zwölf Minuten lang über den estnischen Küstenstreifen, bevor Nato-Abfangjäger sie zum Abdrehen zwangen. Am 21. September fingen zwei deutsche Eurofighter ein russisches Aufklärungsflugzeug über der Ostsee ab.
