Russische Drohnen und Flugzeuge über Nato-Gebiet Hat Putin sich verkalkuliert?

Russische Drohnen im Nato-Luftraum sind keine Vorboten eines Großangriffs Putins, sondern gezielte Provokationen und Drohgebärden, wie es sie auch im Kalten Krieg gab. Womit Putin anscheinend nicht gerechnet hat: Als Reaktion rüsten die Nato-Staaten jetzt massiv auf.

Thomas Urban

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher".

Innerhalb von knapp zwei Wochen machten vier Fälle russischer Provokationen gegenüber Staaten an der Nato-Ostflanke Schlagzeilen in der internationalen Presse: In der Nacht zum 10. September sind rund 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen, doch nur drei oder vier wurden nach offiziellen Angaben abgeschossen. Am 14. September machte eine weitere Drohne eine 50 Minuten währende Runde über rumänischem Territorium; die dortige Luftwaffe beschränkte sich darauf, sie zu beobachten. 

Am 19. September flogen drei russische MiG-31 zwölf Minuten lang über den estnischen Küstenstreifen, bevor Nato-Abfangjäger sie zum Abdrehen zwangen. Am 21. September fingen zwei deutsche Eurofighter ein russisches Aufklärungsflugzeug über der Ostsee ab.

Klaus Funke | Di., 23. September 2025 - 13:13

Icvh glaube nicht an echte Provokationen. So dumm und plump ist Putin nicht. In die Falle geht er nicht. Im Übrigen bezweifle ich, ob dier NATO den Mut hat, russische Flugzeuge abzuschießen. Was, wenn die Flugzeugteile gar nicht auf NATO-Gebiet herunterkommen? Nein, diesen Schneid haben unsere Sofakrieger nicht. Was, wenn der Russe sich wehrt? Riskiert man dann den "ersehnten" Weltkrieg"? Ich denke, dazu fehlt denen der Mut. Wenn es ernst wird, kneift die NATO. Warum? Sie weiß, dass sie es nicht draufankommen lassen soll. Wenn die Amerikaner sich raushalten, hat die NATO gegen Russland ganz schlechte Karten. Und das wissen alle - außer Herrn Urban.

Klaus Funke | Di., 23. September 2025 - 13:21

Christoph Kuhlmann | Di., 23. September 2025 - 13:42

Es gibt permanente technische Veränderungen. Entsprechend müssen die Abwehrwaffen angepasst werden. Es ist lächerlich, aber zurzeit wären Doppeldecker mit Heckschützen brauchbare Waffen gegen die Shahed oder Gerandrohnen. Vermutlich wären genug Abfangdrohnen an der Grenze und ein besseres Radar in Grenznähe geeigneter. Die Drohnen mussten von einem Patriot Radar erfasst werden welches die F35 einwies. Das kann es nicht sein.

