Russische Drohnen und Flugzeuge über Nato-Gebiet - Hat Putin sich verkalkuliert?

Russische Drohnen im Nato-Luftraum sind keine Vorboten eines Großangriffs Putins, sondern gezielte Provokationen und Drohgebärden, wie es sie auch im Kalten Krieg gab. Womit Putin anscheinend nicht gerechnet hat: Als Reaktion rüsten die Nato-Staaten jetzt massiv auf.