Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum wartete Warschau vergeblich auf ein klares Signal aus Washington. Doch es blieb bei kryptischen Andeutungen Trumps. Der Vorfall offenbart nicht nur Schwächen in der Nato-Abwehr, sondern auch Risse im transatlantischen Bündnis.

Thomas Urban

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher".

In Warschau hatte man auf eine kraftvolle Reaktion Donald Trumps gehofft, nachdem ihm berichtet worden war, dass mindestens 19 russische Drohnen in der Nacht zu Mittwoch in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Doch er beschränkte sich auf seiner digitalen Plattform Truth Social auf die Frage, was die Russen den damit bezwecken, und fügte die kryptischen Worte „Here we go“ (Jetzt geht’s los) an. 

Auch Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth, den Trump kürzlich als seinen „Kriegsminister“ bezeichnet hatte, hielten sich mit Kommentaren zurück. In Warschau und vor allem auch in Kiew wurde die Befürchtung geäußert, dass beide mit ihrer Zurückhaltung die Linie des Weißen Hauses bekräftigen wollten, laut der der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit all seinen Nebeneffekten eine Angelegenheit der europäischen Nato-Mitglieder sei, mit der Washington eigentlich nicht behelligt werden möchte.

A. Brand | Do., 11. September 2025 - 14:50

Es wird kolportiert, es würde hier Absicht seitens der Russen dahinterstecken, doch das ergibt keinen Sinn. Was kann Rußland mit einer solchen Aktion erreichen, das im Interesse Moskaus wäre? Mir fällt dazu nichts ein, der Schuß, falls es denn Moskau war und es sich um Absicht handelte, MUSS nach hinten losgehen.

Viel mehr Sinn macht es, daß es von der anderen Seite kommt. Zelensky schwimmen die Felle weg, er weiß das die VSA keine Lust mehr haben diesen Sinnloskrieg zu finanzieren und er weiß, daß er von der dampfplaudernden EU nichts außer lauwarmer Luft erwarten kann und vermutlich weiß er, daß seine Tage als Politdarsteller bei einem Frieden gezählt sind.

Was liegt also näher, als ein solcher „Angriff“ auf ein NATO-Land das zudem von einem bedingungslosen Unterstützer Zelenskys zu einem eher skeptischen Beobachter geworden ist.

Auszuschließen ist natürlich nicht, daß es ein Versehen der Russen war, weil z.B. einer zu tief ins Wodkaglas gesehen hat.

Absicht macht aber keinen Sinn.

Danke Herr Brand. Das denke ich auch. Was soll Moskau davon haben? Ich bin mir sicher, die wissen auch ohne einen "solchen" Test, was die NATO drauf und was nicht. Die sind doch nicht blöd. Russland spioniert bei uns und in der NATO und umgekehrt. Die wissen doch genau voneinander, was geht und was nicht. Und ein paar russ. Drohnen auf dem Schwarzmarkt von UA eingekauft und losfliegen lassen, auch ausgerechnet auf das besonders russlandfeindliche Polen das würde durchaus Sinn machen. Die NATO it aller Gewalt in den Krieg reinziehen, dass traue ich diesem Schauspieler zu. Und das Trump sehr zurückhaltend ist kann auch bedeuten, dass er mehr weiß. Vielleicht haben die Amerikaner bereits geortet, wo dieses Drohnen wirklich losgeschickt wurden. Wie war das noch it dem Funkangriff auf von der Leyens Flieger? Erst waren es die Russen und dann doch nur ein technischer Defekt. Und ja, natürlich auch fehlgeleitete Drohnen. Aber so viele in verschiedene Richtungen. Ich warte erstmal ab.

Klaus Funke | Do., 11. September 2025 - 15:04

Sie sind ein offener Feind Trumps. Mit Biden war es so schön. Da konnte man nach Herzenslust im Trüben fischen. Ich sage, die ganze Polen-Drohnen-Sache stinkt in ihrer Auslegung nach der alten Gleiwitz-Lüge von Adolf dem Schnauzbärtigen. Es war ein Versuch. Irgendwann wird es schon klappen und Selensky löst mit Hilfe der Deppen Macron, Starmer, Merz und natürlich der kriegsgeilen Polen (die schon immer die Allerdümmsten waren) den dritten Weltkrieg aus. Selensky braucht den Krieg. Ohne Krieg ist er alle Mittel los, also mittellos, und bald auch sein Leben. Man braucht solche Aktionen, sie werden zunehmen. Hoffentlich macht der Russe in der Ukraine bald Schluss, damit das alles aufhört. Empfehle in diesem Zusammenhang ein paar Beiträge von Patrik Baab. Schaut euch das an. Der Mann weiß total Bescheid

Stefan | Do., 11. September 2025 - 15:24

Was sind schon ein paar fehlgeleitete russische Drohnen gegenüber der Wahrscheinlichkeit den 3. Weltkrieg wegen übereifrigen Schlüssen auszulösen.
Langsam wird's ernst und die Koalition der Willigen müsste spätestens jetzt gemerkt haben, daß Amerika lieber nichts mehr damit zu tun haben möchte.

Peter William | Do., 11. September 2025 - 17:26

Dann führt endlich die Wehrpflicht wieder eine. Diese Influenza-Generation ist sowieso zum ***. Den würde ein bisschen Drill mit Sicherheit gut tun. Vielleicht werden sie ja auch mal gebraucht.

Gerhard Fiedler | Do., 11. September 2025 - 17:47

zum NS-Anschlag nur Schweigen.
In Italien konnte der Koordinator des NS-Anschlags, ein Ukrainer, der zuvor dem ukr. Innlandgeheimdienst angehörte, festgenommen werden. Der Haftbefehl wurde vom Bundesgerichtshof (BGH) erlassen.
Haben sich damit für Deutschland und die EU auch Fragen gestellt, die das deutsch-ukrainische Verhältnis belasten könnten und den Ruf nach finanz., militär. und polit. Konsequenzen stellen? Nein, dazu nur Schweigen auch von Merz.
Selenskyj, seit 2019 Präsident der UK, müsste doch von der Planung des Anschlags gewusst oder möglicherw. diesen zusammen mit den USA unter Biden in Auftrag gegeben haben, der einen finanz. Schaden für Deutschland, EU und Russland von insges. 9,- Milliarden € verursachte.
Von wem und wann der BGH über den Aufenthaltsort des „Koordinators“ informiert wurde, möchte man auch wissen, und warum nur wenige Tage nach “Anchorage“ dieser Paukenschlag erfolgte. Steckte Trump dahinter, und wenn ja, wen wollte er damit schaden?

Urban Will | Do., 11. September 2025 - 17:56

(Ihr Deppen), ich habe es euch immer gesagt.“
In einem bin ich mir sicher: Trump oder wer immer ihm nachfolgt, wird keinen einzigen GI nach Europa schicken, sollte das hier eskalieren. Für die Amerikaner sind die Europäer naive, kindische, moralisierende Dampfplauderer, die nicht ein Leben eines Amerikaners wert sind. Und diese Auffassung teile ich.
Und ich glaube: die Ermordung von Charly Kirk ging Trump sehr nahe. Er wird genau hinschauen, wie die Reaktionen gerade in Europa hierauf sind.
Und was er sieht: teilweise Häme (von Seiten der Linken) und Teilnahmslosigkeit (von Seiten Merz' und seiner Genossen).
In den USA sind sich zumindest die politischen Führer der beiden Parteien einig und sagte dies ganz klar. In Europa zeigen sich die verlogenen Fratzen der Linksgrünen. Und Trump wird wissen, mit wem Merz paktiert und mit wem nicht.
Und es wird seinen Blick auf Deutschland und somit auch Europa beeinflussen, da bin ich mir sicher.

