- Schwachstellen der Nato-Abwehr aufgedeckt
Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum wartete Warschau vergeblich auf ein klares Signal aus Washington. Doch es blieb bei kryptischen Andeutungen Trumps. Der Vorfall offenbart nicht nur Schwächen in der Nato-Abwehr, sondern auch Risse im transatlantischen Bündnis.
In Warschau hatte man auf eine kraftvolle Reaktion Donald Trumps gehofft, nachdem ihm berichtet worden war, dass mindestens 19 russische Drohnen in der Nacht zu Mittwoch in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Doch er beschränkte sich auf seiner digitalen Plattform Truth Social auf die Frage, was die Russen den damit bezwecken, und fügte die kryptischen Worte „Here we go“ (Jetzt geht’s los) an.
Auch Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth, den Trump kürzlich als seinen „Kriegsminister“ bezeichnet hatte, hielten sich mit Kommentaren zurück. In Warschau und vor allem auch in Kiew wurde die Befürchtung geäußert, dass beide mit ihrer Zurückhaltung die Linie des Weißen Hauses bekräftigen wollten, laut der der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit all seinen Nebeneffekten eine Angelegenheit der europäischen Nato-Mitglieder sei, mit der Washington eigentlich nicht behelligt werden möchte.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.