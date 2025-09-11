Russische Drohnen über Polen - Schwachstellen der Nato-Abwehr aufgedeckt

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum wartete Warschau vergeblich auf ein klares Signal aus Washington. Doch es blieb bei kryptischen Andeutungen Trumps. Der Vorfall offenbart nicht nur Schwächen in der Nato-Abwehr, sondern auch Risse im transatlantischen Bündnis.