- Sind Trumps Gefühle für Putin erkaltet?
Donald Trump scheint plötzlich auf Konfrontationskurs zu gehen – mit scharfen Worten, neuen Waffenzusagen an Kiew und Forderungen nach härteren Sanktionen gegen Moskau und dessen Partner. Kurswechsel oder taktisches Manöver?
Hat Donald Trump das Signal gegeben, die Russlandpolitik des Weißen Hauses neu auszurichten? Nämlich weg vom Angebot erheblicher politischer Zugeständnisse an seinen „Freund“ Wladimir Putin auf Kosten der Ukraine hin zu massivem militär- und wirtschaftspolitischem Druck, so wie es der von ihm verehrte Ronald Reagan mit Erfolg vor vier Jahrzehnten gegenüber Moskau praktiziert hat? Darüber rätseln Politiker und Publizisten seit drei Wochen, seit Trump in einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron Russland als „Papiertiger“ bezeichnet hat.
Zudem hielt er auf seinem Internetkanal Truth Social Putin vor, seit dreieinhalb Jahren einen „ziellosen Krieg“ zu führen, den eine „echte Militärmacht“ in weniger als einer Woche hätte gewinnen müssen. Er wolle nicht ausschließen, dass die Ukraine „mit finanzieller Hilfe Europas“ sämtliche besetzten Gebiete zurückerobern könnte.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.