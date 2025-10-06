Selenskyj und Trump
Russisch-ukrainischer Krieg Sind Trumps Gefühle für Putin erkaltet?

Donald Trump scheint plötzlich auf Konfrontationskurs zu gehen – mit scharfen Worten, neuen Waffenzusagen an Kiew und Forderungen nach härteren Sanktionen gegen Moskau und dessen Partner. Kurswechsel oder taktisches Manöver?

VON THOMAS URBAN am 6. Oktober 2025 9 min

Thomas Urban

Hat Donald Trump das Signal gegeben, die Russlandpolitik des Weißen Hauses neu auszurichten? Nämlich weg vom Angebot erheblicher politischer Zugeständnisse an seinen „Freund“ Wladimir Putin auf Kosten der Ukraine hin zu massivem militär- und wirtschaftspolitischem Druck, so wie es der von ihm verehrte Ronald Reagan mit Erfolg vor vier Jahrzehnten gegenüber Moskau praktiziert hat? Darüber rätseln Politiker und Publizisten seit drei Wochen, seit Trump in einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron Russland als „Papiertiger“ bezeichnet hat.

Zudem hielt er auf seinem Internetkanal Truth Social Putin vor, seit dreieinhalb Jahren einen „ziellosen Krieg“ zu führen, den eine „echte Militärmacht“ in weniger als einer Woche hätte gewinnen müssen. Er wolle nicht ausschließen, dass die Ukraine „mit finanzieller Hilfe Europas“ sämtliche besetzten Gebiete zurückerobern könnte.

Klaus Funke | Mo., 6. Oktober 2025 - 16:55

Alle Ihre Artikel sind von einem Russenhass geprägt und von dem Wunsch, es den Russen heimzuzahlen? Warum bloß? Was hat Ihnen der Russe getan? Ja, Putin hat in diesem Krieg viele Fehler gemacht und er hätte ihn längst beenden sollen. Das stimmt nur insoweit, als man seitens der Westens und nun auch seitens der USA Russland im Regen stehen ließ. Auf die Ukraine zu setzen, auf Biegen und Brechen, ist nur erklärbar, wenn man unterstellt, dass alle Gegner Russlands den Sieg wollen und hernach die große Beute wie ein Rudel Wölfe aufzureißen und zu verschlingen. Denn darum geht es und darin sind sich alle Gegner Russlands einig. Sie werden sich erst dann streiten, wenn es um die Verteilung der Beute geht. Doch so weit ist es nicht und wird es auch nie kommen. Russland ist noch nie besiegt worden und das wird auch diesmal nicht passieren. Fakt ist, gibt Trump der Ukraine Tomahawks, ist er Putins Freud gewesen. Aber Trump will einen Deal mit Putin. Sibirien. Das bekommt er nun nicht..

Klaus Funke | Mo., 6. Oktober 2025 - 16:56

