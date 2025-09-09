- Setzt Trump endlich auf scharfe Sanktionen?
US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen gegen Russland angekündigt, bleibt aber vage, was die sogenannte „Phase 2“ konkret bedeutet – während die Angriffe Putins auf zivile Ziele in der Ukraine eskalieren. Unterdessen gerät die russische Wirtschaft unter Druck.
Die Antwort von US-Präsident Donald Trump war kurz: „Ja! “ Er war gefragt worden, ob er bereit sei, „Phase 2“ der Sanktionen gegen Russland anzuordnen. Zuvor hatte er erklärt, er sei „nicht glücklich“ darüber, dass Kremlchef Wladimir Putin die benachbarte Ukraine mit nie gekannter Heftigkeit beschießen und bombardieren lässt.
Am Wochenende griffen Drohnen erstmals das aus der Stalinzeit stammende Gebäude des Ministerrats im Zentrum Kiews, den Amtssitz der Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko, an, offenbar gezielt. Am Montag schlug eine Rakete in ein Heizkraftwerk nicht weit der ukrainischen Hauptstadt ein. Überdies beschossen die Russen in mehreren Städten Wohnviertel.
