Russisch-ukrainischer Krieg - Setzt Trump endlich auf scharfe Sanktionen?

US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen gegen Russland angekündigt, bleibt aber vage, was die sogenannte „Phase 2“ konkret bedeutet – während die Angriffe Putins auf zivile Ziele in der Ukraine eskalieren. Unterdessen gerät die russische Wirtschaft unter Druck.