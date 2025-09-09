Donald Trump
Bereit für Phase 2? US-Präsident Donald Trump / picture alliance / Xinhua News Agency | Hu Yousong

Russisch-ukrainischer Krieg Setzt Trump endlich auf scharfe Sanktionen?

US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen gegen Russland angekündigt, bleibt aber vage, was die sogenannte „Phase 2“ konkret bedeutet – während die Angriffe Putins auf zivile Ziele in der Ukraine eskalieren. Unterdessen gerät die russische Wirtschaft unter Druck.

VON THOMAS URBAN am 9. September 2025 9 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Die Antwort von US-Präsident Donald Trump war kurz: „Ja! “ Er war gefragt worden, ob er bereit sei, „Phase 2“ der Sanktionen gegen Russland anzuordnen. Zuvor hatte er erklärt, er sei „nicht glücklich“ darüber, dass Kremlchef Wladimir Putin die benachbarte Ukraine mit nie gekannter Heftigkeit beschießen und bombardieren lässt. 

Am Wochenende griffen Drohnen erstmals das aus der Stalinzeit stammende Gebäude des Ministerrats im Zentrum Kiews, den Amtssitz der Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko, an, offenbar gezielt. Am Montag schlug eine Rakete in ein Heizkraftwerk nicht weit der ukrainischen Hauptstadt ein. Überdies beschossen die Russen in mehreren Städten Wohnviertel. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Klaus Funke | Di., 9. September 2025 - 13:54

... bei Herrn Urban & Genossen und es keimt die Hoffnung, dass Russland nun vielleicht doch irgendwie ausgebremst werden könnte. Doch, wie heißt es bei Wilhelm Busch "Manchen hat es schon gereut, dass er sich zu früh gefreut!" - bitte, man höre und sehe sich Patrik Boob an - https://www.youtube.com/watch?v=8KfRmNpSy9w - Der Journalist Boob hat noch mehr bemerkenswerte Reden auf Lager. Ich denke, Russland wird in Sachen Ukraine den Sack zumachen und, je schwieriger es für Russland wird, desto früher. Trump weiß das, er steht nur seitens seiner Bündnispartner und auch innenpolitisch ein wenig unter Druck. Aber niemand zweifelt in Washington ernsthaft an Russlands Sieg. Thats right.

Wulf Richartz | Di., 9. September 2025 - 14:07

Im Jahr 2024, also zwei Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs hat die EU immer noch russisches Erdgas im Wert von 15,6 Milliarden Euro bezogen.

Erst 2028 WILL man aussteigen. Also die Kommission plant das ...

Hier müsste die EU erst einmal bei sich selber anfangen an die eigene Nase zu packen und die russischen Direktimporte verbieten, bevor man sich aufmacht von den USA zu verlangen, sie mögen doch bitte Sekundärzölle verhängen.

Im übrigen würde die EU bei diesem Schritt mitziehen und ebenfalls Indien, China, Südafrika, etc mit politischen Strafzöllen überziehen?

Der absolute Sanktionswille war und ist nirgendwo richtig spürbar (gewesen), und den hätte es von Anfang an gebraucht, dann wäre die russische Wirtschaft von einem Tag auf den anderen zusammengebrochen. Dafür hätte man natürlich kurzfristig schwere eigene wirtschaftliche Verwerfungen in Kauf nehmen müssen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.