Foto: Menschen auf einem Platz, im Hintergrund steigt dunkler Rauch hinter historischen Gebäuden auf.
Über St. Petersburg war heute dunkler Rauch zu sehen / picture alliance / Anadolu | Ali Cura

Russisch-ukrainischer Krieg Schwarze Wolken über St. Petersburg

Drohnen über St. Petersburg: Ausgerechnet zum internationalen Wirtschaftsforum erlebt Putin eine neue Demütigung. Während die Ukraine mit spektakulären Angriffen tief im russischen Hinterland Stärke demonstriert, mehren sich in Russland Zweifel an den Kriegszielen.

VON THOMAS URBAN am 3. Juni 2026 8 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Es ist eine doppelte Schmach für Wladimir Putin: Ukrainische Drohnen haben erfolgreich ein Ölterminal bei St. Petersburg angegriffen, schwarze Rauchwolken stiegen über der Metropole an der Ostsee auf. Der Angriff trifft Putin doppelt: Zum einen ist es seine Heimatstadt, dort wurde er geboren, als sie noch Leningrad hieß, und dem Oberbolschewiken hat er ja auch seinen Vornamen zu verdanken. Zum anderen wollte er ausgerechnet an diesem Mittwoch auf dem von ihm ins Leben gerufenen internationalen Wirtschaftsforum der Welt vorführen, dass sein Land immer noch eine Supermacht ist, die zu großartigen technologischen Innovationen fähig und daher für potente Investoren nach wie vor interessant sei. Doch die jüngsten Wirtschaftszahlen, sogar die offiziellen aus Moskau, beglaubigen diesen Anspruch nicht.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Klaus Funke | Mi., 3. Juni 2026 - 17:58

Da weiß man schon, was man zu lesen bekommt. Übelste Russenhetze und das Verschweigen der ukrainischen Kriegsverbrechen. Aber gemach, der Krug geht solange zu Wasser, bis er bricht. Und der ukrainische Krug wird demnächst zerbrechen. Was glauben Sie denn, Allerwertester, wie lange das noch so geht mit den ukrainischen Nadelstichen, über die überdimensioniert berichtet wird, ganz im Stile der dt. Wochenschau (es fehlt nur noch das Le Prelude von Franz Liszt)? Putin gerät mit seiner Strategie unter Druck, das stimmt wohl. Aber welche Alternativen werden wir erleben? Nicht unbedingt Medwedjew, sondern ein paar Generäle, denen die Kalaschnikow ganz locker sitzt. Auf Putin folgen Hardliner, und zwar von der ganz harten Sorte. Tabula rasa steht an, verehrter Herr Urban. Das ist Ihnen doch klar? Und Trump lässt die Russen dreinschlagen. Das werden wir erleben. Ich möchte derzeit kein ukrainischer Leader sein. Wehe, wenn der russische Bär sich auf seine Wut besinnt.

Vielleicht treten wir mal, werter Herr Funke, an die Redaktion des „Cicero“ heran, ob es ermöglicht werden könnte, auf Forumskommentare über einen Link zuzugreifen. Dann müßten Sie sich nicht immer wieder der Mühe unterziehen, die vielen Buchstaben einzutippen, sondern könnten einfach nur die Links Ihrer früheren Kommentare in Ihren neuen Kommentar kopieren. Dann hätten Sie mehr Zeit, sich einem neuen Literaturprojekt zuzuwenden: „Der Teufel in Moskau“ - Klavier mit zwei Fingern - Ein Putin-Roman.

Inki | Mi., 3. Juni 2026 - 18:03

Offenbar ein weiterer Beitrag zum Umweltschutz!
Solange weiter dieser Krieg unterstützt und gefördert wird, kann man Umweltschutz vergessen. So viel können wir nicht Radfahren und kalt duschen, um
Diese Katastrophen wettzumachen.
Der Krieg soll ja weitergehen. 4 Jahre geht er schon. Länger als der 1. Weltkrieg. „ A War of Attrition“ wurde von Amerikanischer Seite angekündigt, ein Abnutzungskrieg. Das Ende kommt, wenn beide Seiten abgenutztsind, und die Unterstützer und die Umwelt auch.
Brillanter Plan. Wem nützt das?

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.