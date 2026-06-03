Es ist eine doppelte Schmach für Wladimir Putin: Ukrainische Drohnen haben erfolgreich ein Ölterminal bei St. Petersburg angegriffen, schwarze Rauchwolken stiegen über der Metropole an der Ostsee auf. Der Angriff trifft Putin doppelt: Zum einen ist es seine Heimatstadt, dort wurde er geboren, als sie noch Leningrad hieß, und dem Oberbolschewiken hat er ja auch seinen Vornamen zu verdanken. Zum anderen wollte er ausgerechnet an diesem Mittwoch auf dem von ihm ins Leben gerufenen internationalen Wirtschaftsforum der Welt vorführen, dass sein Land immer noch eine Supermacht ist, die zu großartigen technologischen Innovationen fähig und daher für potente Investoren nach wie vor interessant sei. Doch die jüngsten Wirtschaftszahlen, sogar die offiziellen aus Moskau, beglaubigen diesen Anspruch nicht.