- Putin setzt auf Eskalation
Während Russland Kiew mit der größten Drohnen- und Raketenwelle seit Kriegsbeginn überzieht, schlagen ukrainische Gegenangriffe tief im russischen Hinterland ein. Trotz aller Drohungen gerät der Kreml militärisch unter Druck. Doch an der Front herrscht nach wie vor eine Pattsituation.
Ein „harter Vergeltungsschlag“ werde Kiew treffen, drohte Sergej Lawrow. Alle diplomatischen Vertretungen sollten besser ihr Personal aus der ukrainischen Hauptstadt abziehen. Es ist eine der typischen Dreistigkeiten des russischen Außenministers, der nun seit 22 Jahren im Amt ist. Denn wenn jemand das Recht auf Vergeltung beanspruchen könnte, so wäre dies die Ukraine. Kiew und fast alle anderen Großstädte des Landes werden seit mehr als vier Jahren mit russischen Raketen und Drohnen angegriffen.
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