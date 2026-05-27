Russisch-ukrainischer Krieg - Putin setzt auf Eskalation

Während Russland Kiew mit der größten Drohnen- und Raketenwelle seit Kriegsbeginn überzieht, schlagen ukrainische Gegenangriffe tief im russischen Hinterland ein. Trotz aller Drohungen gerät der Kreml militärisch unter Druck. Doch an der Front herrscht nach wie vor eine Pattsituation.