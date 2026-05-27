Wladimir Putin sitzt an einem Tisch, blättert ein Dokument durch. Foto.
Geht seine Optionen durch: Wladimir Putin / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vyacheslav Prokofyev

Russisch-ukrainischer Krieg Putin setzt auf Eskalation

Während Russland Kiew mit der größten Drohnen- und Raketenwelle seit Kriegsbeginn überzieht, schlagen ukrainische Gegenangriffe tief im russischen Hinterland ein. Trotz aller Drohungen gerät der Kreml militärisch unter Druck. Doch an der Front herrscht nach wie vor eine Pattsituation.

VON THOMAS URBAN am 27. Mai 2026 9 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

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Ein „harter Vergeltungsschlag“ werde Kiew treffen, drohte Sergej Lawrow. Alle diplomatischen Vertretungen sollten besser ihr Personal aus der ukrainischen Hauptstadt abziehen. Es ist eine der typischen Dreistigkeiten des russischen Außenministers, der nun seit 22 Jahren im Amt ist. Denn wenn jemand das Recht auf Vergeltung beanspruchen könnte, so wäre dies die Ukraine. Kiew und fast alle anderen Großstädte des Landes werden seit mehr als vier Jahren mit russischen Raketen und Drohnen angegriffen.

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Klaus Funke | Mi., 27. Mai 2026 - 14:20

Glauben Sie allen Ernstes, dass die Ukraine noch den Hauch einer Chance hat, den Sie so vollmundig beschreiben? Es ist jetzt Zeit für das Kriegsende. Und das ist aus russischer Sicht mit der kompletten Zerstörung des ukrainischen Staates gleichzusetzen. Dass es soweit kommen musste, daran tragen der Westen und die Ukraine alleinige Schuld. Man wollte nicht aufgeben, koste es, was es wolle. Man wollte nicht wirklich verhandeln, im Gegenteil, Selensky und seine Spießgesellen setzen auf die direkte Einbeziehung Europas, namentlich Deutschlands, in diesen Konflikt. Russland ist noch lange nicht am Ende. Das hat man immer gehofft, auch früher. Aber im Gegenteil, Moskau hat noch mehrere Trümpfe im Ärmel, ja, bis hin zu taktischen Atomwaffen. Und wenn Merz nicht aufhört, an- und aufzuheizen, werden wohl am Ende Ramstein und andere Orte in mery old Germany Trümmerfelder werden. Trump hält sich raus. Lawrow hat sich mit Rubio abgestimmt. Das Finale beginnt. Fines lacrimarum.

Michael Kaufmann | Mi., 27. Mai 2026 - 17:28

Herr Urban,
merken Sie eigentlich nicht das mit dieser Einseitigkeit auch Sie Persönlich mit schuldig sind an dieser Situation ?

Klaus Funke | Mi., 27. Mai 2026 - 17:50

Eigentlich fällt es ja auf die Redaktion des CICERO zurück. Wer solche Publizisten hat, der braucht keine Feinde. Eine Schande für CiCERO. Und es wird auch nicht weniger schlimm, wenn uns gesagt wird, man tue das, um ein Alibi zu haben. Ein ALIBI gegen die Mainstreampresse. Mittlerweise, Pardon, dass ich das sagen muss, ist das CICERO-Magazin selbst zur Mainstreampresse zu zählen, zumindest mit einem Teil seiner Veröffentlichungen. Was den werten Herrn Urban betrifft, so ist er tatsächlich nicht mehr ernst zu nehmen. Oder kriegt er sein Honorar vom Präsidialamt in Kiew und damit indirekt aus Brüssel oder Berlin?

Sunstreet | Mi., 27. Mai 2026 - 17:34

Die Propaganda willfähriger Journalisten zum Irrlichtern Deutschlands und der EU.
Die ja bekanntermaßen stöndig in diesem Krieg deeskalierend wirken und diplomatische Lösungen suchen!
Wer im Glashaus sitzt ….

oder woanders - der muss sich tatsächlich nicht wundern, wenn sich mal eine dieser furchtbar zielungenauen Oreschnik-Raketen dorthin verirrt. Oh mein Gott, es tut richtig weh, wie dämlich manche Leute sind.

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