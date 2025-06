Russisch-ukrainischer Krieg - Putin lässt Angriffe ausweiten

Moskau setzt im Krieg in der Ukraine weiter auf brutale Angriffswellen: Drohnen- und Raketenangriffe stiegen zuletzt drastisch an. Doch während Putin weiter aufrüstet, lassen Trumps widersprüchliche Aussagen neue Zweifel an der amerikanischen Position aufkommen – und Europa zögert.